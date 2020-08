Apoyan proyecto para asistencia y ayuda financiera a escuelas de gestión privada

En la víspera se realizó una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Junín, donde uno de los temas debatidos fue la adhesión a un proyecto de ley del senador provincial Lucas Fiorini (Mar del Plata), para implementar un régimen extraordinario de asistencia y ayuda financiera, en el marco de la pandemia Covid-19, a establecimientos educativos de gestión privada de la Provincia.

Si bien la iniciativa del legislador de Juntos por el Cambio fue aprobada por ambos bloques, algunos concejales plantearon posiciones diferentes sobre una misma cuestión. Hubo despacho único por mayoría pero todos estuvieron de acuerdo con impulsar un apoyo financiero extraordinario, o lo que se catalogó como “acompañamiento” a las instituciones educativas privadas desde el Estado.

Posiciones

Según lo manifestado durante la sesión por la concejala Melina Fiel (Juntos por el Cambio), la morosidad en el pago de cuotas de colegios privados en Junín iba del 20 al 90 por ciento, “según el barrio”, y que, si bien pudieron pagar los sueldos a los empleados, habían tenido problemas en el tema aportes y demás.

Al respecto, Lourdes Pedroza, quien además de concejala es inspectora jefa regional de Diegep (Dirección de Educación de Gestión Privada), señaló que no era verdad que se diera tal morosidad como planteaba Fiel, aunque sí una baja del 30 por ciento en el pago de las cuotas. Aclaró que había algunos establecimientos privados como guarderías que no pertenecían a la Diegep y que en la región el único distrito donde se habían detectado inconvenientes al respecto era Junín.

Fiel se refirió además a los dichos del exconsejero escolar Alejandro Braga hacia su persona, por este tema precisamente, considerando que tal acción era violenta, política y verbalmente.

Ante esto, Pedroza consideró que en este caso no había existido violencia, sino el planteo de una “opinión diferente”, que no había que “minimizar la violencia que estaban pasando muchas mujeres, que están muy pero muy mal”, afirmó.

Por supuesto que los dichos de Fiel fueron apoyados por su compañero de banca Manuel Llovet, mientras que Cristina Cavallo destacó el acompañamiento que se hacía desde el Concejo a las escuelas privadas.

Centros de jubilados

Durante la sesión de la víspera, otro de los proyectos presentados por el oficialismo fue un proyecto de resolución manifestando “beneplácito” a un proyecto de ley nacional y otro de ley provincial que establecen ayuda y protección económica para centros de jubilados en el marco de la Pandemia de Covid-19.

Al respecto, el concejal Maximiliano Berestein (Frente de Todos) dijo que veía bien que desde Juntos por el Cambio se acordara apoyar a sectores que habían sido olvidados durante la gestión anterior, como son los de Educación y Jubilados. Recordó que actualmente PAMI le da un subsidio trimestral a los centros de jubilados. A esto le contestó Manuel Llovet, quien dijo que 15.000 pesos trimestrales no le alcanzaban ni siquiera para pagar los servicios y menos aún para el alquiler, que llevaban 120 días cerrados y sin actividades sociales, y apuntó que el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández había suspendido la ley de Movilidad de las jubilaciones, lo cual había sido perjudicial para el sector, según dijo Llovet.

“Me alegro, celebro que ahora Juntos por el Cambio se acuerden de los jubilados, cuando antes les sacaron los remedios, los viajes y mucho más. Y también que se acuerden de temas como Educación. Podríamos unir los dos bloques”, ironizó Lautaro Mazzutti (Frente de todos) ante las propuestas presentadas por el oficialismo municipal.

Otros

Al inicio de la sesión, la concejala Maia Leiva (Frente de Todos) se refirió a la desaparición de Rosa Inés Fernández, a quien su familia no ve desde el 26 de julio último, y que a partir de la denuncia policial y la reacción social que generó el hecho, se está desarrollando una intensa búsqueda en Junín.

Tras mencionar lo que estaba ocurriendo tras la desaparición de esta mujer de 29 años y con cuatro hijos, Leiva solicitó a la población que cuando se tuviera alguna información se llamara a las autoridades policiales.

Al respecto también habló el doctor Javier Prandi (Juntos por el Cambio), manifestando la preocupación que hay por este tema.

Por otra parte, el doctor Prandi solicitó que se declarara de interés municipal las jornadas regionales de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se harán en forma virtual los días 4 y 5 de septiembre próximo, siendo Junín sede regional de dichas jornadas.

Latorraca

Cabe destacar que en la sesión de ayer, entre los despachos de comisión aprobados por unanimidad estuvo la designación con el nombre de “Antonio Latorraca” a la plaza ubicada en. Av. San Martín entre calles Roque Sáenz Peña y General Paz, de esta ciudad.

Antonio Latorraca es un artista plástico (1934-2009), nacido en Buenos Aires pero que estuvo radicado en Junín desde 1941, que expuso sus obras en distintos puntos del país.

Entre sus obras se destaca el Monumento a Carlos Gardel, que hizo junto con César Sioli, ubicado en avenida San Martín, entre General Paz y Roque Sáenz Peña, precisamente en la plaza que ahora llevará su nombre.



Aprobados

Los despachos de comisión que fueron aprobados por unanimidad en la víspera son los siguientes:

- Modificación artículo 25º de la Ordenanza Nº 4983/05.

- Regulación ingreso a la ciudad de Junín y localidades del Partido de personas provenientes de zonas definidas como de transmisión comunitaria de Covid-19.-

- Resolución manifestando beneplácito por el Proyecto de Ley Nacional Nº 3120-D2020 y el Proyecto de Ley Provincial E -199/20-21 que establecen ayuda y protección económica para centros de jubilados en el marco de la Pandemia de COVID-19.

- Adhesión del partido de Junín al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) regulado en la Resolución Nº 1/2019 de ministerio de Salud de la Nación.

- Comunicación dirigida al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires solicitando que se eviten movimientos de personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de Fuerzas de Seguridad desde la zona de AMBA hacia nuestro distrito, y desde nuestra ciudad a zonas de circulación comunitaria del virus COVID-19.

- Comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal sobre reciclado de residuos.

- Comunicación dirigida al Ejecutivo Municipal y a Región Sanitaria III referente a los controles e inspecciones en establecimientos geriátricos.

- Comunicación dirigida al Ejecutivo Municipal sobre el abastecimiento de alcohol en gel en nuestra ciudad.

- Comunicación solicitando al Ejecutivo Municipal sobre factibilidad y procedencia de instrumentación de una Secretaría de Bienestar Animal.

- Comunicación referente a la solicitud puesta en funcionamiento de comisión “ad-hoc” mencionada en el art. 48º del Pliego de Bases y Condiciones de la Lic.30/2019 (Serv. de Atención Médica de Emergencias de la Pcia. De Bs.As. - SAME).

- Comunicación dirigida al Ejecutivo Municipal solicitando la implementación de la Ordenanza Nº 7556/19- Recorrido histórico, cultural y turístico “Evita y Junín”.

