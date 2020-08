En el Día del Trabajador Panadero, el gremio celebra tener una nueva sede

El Sindicato de Unión Personal Panadero y Afines de Junín (SUPPAJ) tiene nueva sede y funciona en Alberdi 1415 de nuestra ciudad, actualmente de lunes a viernes, en el horario de 9 a 13.

Esta muy buena noticia es acompañada por otra que no lo es tanto, ya que el sector está muy preocupado por la no reapertura de paritarias, que debieron abrir hace tres meses pero quedaron suspendidas.

Transitar la cuarentena

En diálogo con Democracia, Rosana Farías, secretaria general de SUPPAJ, explicó que al inicio de la cuarentena las oficinas del gremio estuvieron dos semanas sin atención al público, pero luego fue imposible no abrir ya que en estos casos más aún crecieron las asistencias sociales.

“Hubo muchas consultas para saber si iban a cobrar, si iban a estar suspendidos, todo esta situación que fue también un aprender a acomodarnos a algo que no conocíamos”, manifestó la entrevistada.

Si bien la actividad de los trabajadores panaderos nunca se interrumpió en el marco de la pandemia, hubo excepciones, concretamente tres panaderías de Junín que, de acuerdo a lo manifestado por Farías, estuvieron un poco complicadas comercialmente pero luego la situación fue superada y lograron seguir adelante.

De acuerdo a lo expuesto por la gremialista, durante el primer mes, hubo tres empresas que tuvieron que parar las máquinas. “No llegamos a hacerlo público porque se pudo solucionar – explicó Rosana Farías-, charlamos con el empleador y entendió cuál era la realidad. No se trata de gremio, trabajadores o empresas sino de todos, lo cual obliga a encontrar el equilibrio para repartir de alguna manera lo que se podía tener como beneficio, y no siempre perjudicar al trabajador, como pasa siempre”, manifestó.

“Ojalá se termine algún día. El hecho de que todos los costos económicos, los problemas sociales, de gobierno los terminan pagando los laburantes, que son los que más necesitan y siempre están”, afirmó, para luego agregar que “en estos casos, nuestro equipo de trabajo ayudó a las empresas para que pudieran cobrar el subsidio del Gobierno. Fue fundamental que el gremio estuviera presente para que no sucedan las suspensiones y mucho menos un despido”.

Sin paritarias

Respecto a las negociaciones paritarias, Farías explicó que ya los salarios se tornaron insuficientes. “Las cosas siguieron aumentando, algunos precios cuidados quedaron ahí pero siguen incrementándose muchos precios y el trabajador y la trabajadora quedaron con un salario que está por debajo del costo de vida que se da”, explicó.

“Nos preocupa porque desde la Federación de Obreros y Empleados de Panaderías y Afines están reclamando pero no se quieren abrir paritarias. Estamos atrasados dos o tres meses, ya que tenían que haberlo hecho hace tres meses y aún no hay noticias. Está bien que los empleadores cumplan con el salario, que esta ayuda del Gobierno les haya llegado, pero al trabajador no le alcanza el sueldo y lógicamente me preguntan cuándo se les aumentará. La respuesta que tengo para darles es que las paritarias son nacionales y todavía no hay novedades”, afirmó.

Nueva sede

A pesar de la situación que se atraviesa en el país y también en nuestra ciudad en particular, el gremio de los panaderos tuvo un logro importante para destacar.

“Por un lado nos sentimos tristes por lo que está pasando en esta pandemia. Además, todos los años, para estas fechas siempre entregamos un obsequio a cada trabajador, hace años que lo venimos haciendo; además del obsequio, a veces también la invitación especial para celebrar su día, sin costo alguno para los afiliados, pero este año no pudo ser”, dijo Rosana Farías.

“No pudimos, no solamente por la logística, puesto que no nos permiten viajar, sino también por el tema económico, porque nosotros somos un gremio independiente que se sostiene de los aportes y las contribuciones de quienes representamos. Hoy debemos tener la empatía y priorizar la necesidad de los trabajadores, que los salarios estén pagados antes que los aportes, en algún momento el gremio los cobrará, pero tenemos que ayudar. El gremio se mantiene económicamente como podemos”, manifestó.

“Siempre hemos cumplido, y lo seguimos haciendo, con la asistencia social. No hemos dejado de pagar los beneficios de subsidios por nacimiento, de leche del plan Materno-Infantil, de la entrega por subsidio de todo tipo, que sea social y económica, para la familia panadera. Eso nos llevó hoy a decir que estamos felices porque tenemos la casa propia en Alberdi 1415, que será la casa de los trabajadores y trabajadoras panaderas. Eso es un orgullo para nosotros. Es un momento muy delicado, difícil, pero lo logramos y seguimos construyendo a pesar de estar ahí”, explicó la gremialista panadera.

Rosana Farías dijo que por estos momentos sentía un poco la tristeza que le causaba todo lo que está pasando, el hecho de no poder llegar con un presente a los trabajadores este año, pero sí priorizaban los beneficios sociales que siguen haciendo. “Siento alegría porque el gremio pudo tener la casa propia. Ya estamos y lo logramos. Es un sueño cumplido”, destacó.

Atención

Su secretaria general aclaró que si llegaba a presentarse algún caso especial por la tarde, que requiriera atención, estaban a disposición los teléfonos 0236 154523578 y 154621807.

