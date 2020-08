Bonificarán tasas a comercios de indumentaria y calzados

Debido a las restricciones que aún rigen en el marco del Covid-19, el gobierno de Junín brindará bonificaciones para los sectores que no han podido regresar a su actividad o que lo han hecho en los últimos días.

Se trata de una bonificación del 100% en la tasa de Seguridad e Higiene y de un 60% a los comercios de indumentaria y calzados.

También se aplicarán estos mismos descuentos en las subtasas que adicionan en la boleta de la tasa de seguridad e higiene, tales los casos de la tasa complementaria de seguridad policial, la tasa de publicidad y propaganda y la tasa de ocupación y uso de espacio público.

Al respecto, la secretaria de Hacienda municipal, Lorena Linguido, manifestó: "El intendente Petrecca viene trabajando en conjunto con la Sociedad Comercio e Industria, tomando medidas con el objetivo de sostener a las Pymes. Hace unos meses se anunciaron medidas para beneficiar a los comercios en los tributos municipales. Estamos hablando de los rubros que fueron calificados como no esenciales y, por ende, tuvieron perjuicios en su actividad al no poder abrir o hacerlo de manera parcial. Y, en esta instancia, vamos a prorrogar algunos de los rubros que anunciamos en esa oportunidad".

Linguido destacó: "Así, vamos a dejar al 100% la eximición de la tasa de Seguridad e Higiene, como así también las complementarias para aquellos rubros que aún no pudieron abrir o lo han hecho en los últimos días, como los hoteles o las canchas de fútbol 5, entre otras actividades. Y, en los casos de los rubros zapatería e indumentaria, que por los protocolos tuvieron bastantes complicaciones al momento de realizar sus ventas, tendrán una bonificación del 60% en la tasa de Seguridad e Higiene", detalló Linguido.

"El objetivo es acompañar a estos sectores, que es algo que venimos haciendo desde hace varios años. Ya habíamos hecho un descuento por buen cumplimiento antes de la pandemia y, cuando comenzó esta situación, nos reunimos para ver de qué manera los podíamos acompañar desde el municipio. Por suerte, los estamos asistiendo en este momento tan complejo, apelando siempre al diálogo permanente", dijo.

Por su parte, Raúl Parejas, titular de Comercio e Industria, expresó: "Tenemos que agradecer al municipio por el diálogo que tenemos y porque siempre estamos buscando alternativas en este momento tan complejo. Los descuentos son importantes y hay que recordar que ya en el año 2018, el municipio había aplicado un descuento del 10% a los grandes contribuyentes y un 50% a los bimestrales. Siempre destacamos el acompañamiento del intendente Petrecca, lo cual es muy beneficioso para estos sectores".

Bonificaciones

Las bonificaciones del 100% estarán destinadas a los rubros hoteles, gimnasios, natatorios, escuelas de danza, salones de fiesta, cines, agencias de viajes y turismo, guarderías infantiles, canchas de fútbol 5 y paddle, confiterías bailables y locales gastronómicos (restaurantes, resto pubs y cervecerías).

Las bonificaciones del 60% serán para locales de indumentaria y calzado.