Dos nuevos casos de Covid-19 en Junín y ya rige la prohibición de reunirse

Se registraron ayer en Junín dos nuevos casos de Covid-19: un hombre de 48 años y otro de 56, y ambos son personal de salud, según informó el municipio. “Se encuentran internados y aislados en clínicas privadas de nuestra ciudad. Siguiendo el protocolo se está realizando la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los posibles contactos considerados estrechos”, afirmaron fuentes de la Comuna.

Me parece un disparate querer controlar las reuniones sociales, afirmó Rosa.

De esta forma, actualmente en Junín hay nueve casos confirmados de coronavirus: siete de nuestra ciudad y dos que son no residentes, pero están internados en Junín. En total hay 19 pacientes recuperados.

Según pudo averiguar este diario, una de las personas contagiadas había viajado al AMBA, mientras que, al cierre de esta edición, se investigaba la posible fuente del otro paciente que dio positivo.

Por otra parte, se reglamentó, a través de un decreto provincial, la prohibición de las reuniones sociales en casas, que entró en vigencia ayer y se extenderá hasta el lunes 17 de agosto próximo. Se mantienen, sin embargo, aquellas actividades que ya habían sido habilitadas en el contexto de la Fase 5 en Junín, como los gimnasios y los locales gastronómicos.

Críticas del municipio

“Me parece un disparate querer controlar las reuniones sociales en todo el país. Se debería haber segmentado porque no es lo mismo lo que está sucediendo en las ciudades que están en Fase 1 que las que están en Fase 5”, cuestionó el secretario de Seguridad del municipio, Andrés Rosa.

Y agregó: “Entendemos la problemática y que mucho de esto se ha propagado por las reuniones sociales. Pero lo que pasó este domingo en Junín cuando la gente decide salir a los espacios públicos es imposible de controlar con las fuerzas públicas”.

“Hace tiempo que venimos apelando a la responsabilidad social, al distanciamiento, al uso de tapabocas y el lavado de manos. En Junín esto se fue cumpliendo con un comportamiento excepcional en toda la cuarentena y los resultados están a la vista”, afirmó.

“Me parece que va a ser muy difícil el control de las reuniones sociales. La gente ya decidió de qué manera cuidarse, salir y relacionarse”, reiteró.

“He visto imágenes de gente sin el tapabocas o compartiendo el mate en el parque. No nos podemos descuidar ni relajar y siempre hemos tenido una situación sanitaria controlada”, consideró.

“Después de los cinco meses no le pidamos a la Policía que vaya a los parques y plazas a corregir si las personas se están cuidando con el distanciamiento. Pedimos que sean responsables y que no se relajen”, afirmó.

Situación epidemiológica

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, brindaron ayer detalles acerca de la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y las medidas tomadas por el Gobierno bonaerense para contener el avance de la pandemia.

Gollán expuso las tres dimensiones en las que trabaja el Gobierno de la Provincia en materia sanitaria: la contención del número de casos, la ampliación de la capacidad sanitaria y la búsqueda de avances en materia terapéutica. El ministro destacó las medidas de cuidado y prevención que se han venido tomando tanto desde el Gobierno nacional como el provincial, lo que ha permitido que el que el nivel de contagios esté avanzando a una velocidad acotada.

Y remarcó que ese ritmo controlado tiene que ver con que hay actividades que no están funcionando, por lo que la liberación llevaría aparejado el aumento de casos".

