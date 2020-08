El Municipio destacó el acompañamiento a la comunidad educativa

La directora de Educación del Gobierno de Junín, Orlanda D'Andrea, hizo un repaso del trabajo que el área viene realizando desde el comienzo de la cuarentena.

En este sentido, destacó no solo los programas que tienen que ver con lo pedagógico, sino también aquellas acciones relacionadas con lo asistencial, mediante las cuales se acompaña a los chicos y a sus familias.

En primer lugar, mencionó "Escuelas a mano", que comenzó a implementarse hace algunas semanas en cinco sedes ubicadas en distintos barrios de la ciudad: "Está pensado desde los espacios digitales y tecnológicos del Municipio, que son puestos a disposición de los alumnos y los docentes para que ellos puedan continuar con el plan pedagógico que se dicta desde las escuelas. Allí, se pueden hacer investigaciones, imprimir materiales y realizar las clases virtuales", dijo D’Andrea y detalló: "En este caso, el contacto es directo con las escuelas: mediante un mail nos informan cuántos alumnos necesitan este acompañamiento y, a través de un formulario de Google, reciben la información referida a las sedes y los horarios en los que pueden ir a trabajar, para que todos tengan las comodidades que necesitan según la tarea que deban realizar".

Por otro lado, la directora de Educación del Municipio, indicó que "los docentes pueden imprimir materiales, hablamos de esos cuadernillos que preparan para poder llevar adelante sus clases, ellos nos envían un mail con el material y nosotros se los imprimimos para que ellos distribuyan entre sus alumnos. El mail de contacto es escuelasamano@junin.gob.ar, allí recibimos la información y damos respuestas".

Las sedes habilitadas: - Jab Centro: H. Yrigoyen 71 - Tel: 4407942 Interno 1542; Jab CITE: Rivadavia 1470; Punto Digital: C.I.C: Alvear y Alberti.

Casitas del saber: barrio Villa del Parque: Álvarez Rodríguez y Aconcagua; barrio San Antonio: Camino del Resero y Av. República.

Asimismo, recordó que continúa abierta la inscripción para el curso de Orientación Vocacional, destinado a los alumnos del último año del secundario.

Entrega de módulos de alimentos

D’ Andrea destacó que "desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha en Junín hemos realizado 8 entregas de módulos: siete a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE), es decir, a familias cuyos hijos asistían a escuelas donde funcionaban comedores y una a familias de alumnos de escuelas que no contaban con el SAE".

Vale aclarar que estos módulos son entregados, en el marco de la pandemia, a aquellos chicos que por cierre de las escuelas no podían asistir a los comedores escolares.

"En la última entrega, el Municipio asistió con 800 módulos para esos alumnos que no tienen SAE. En este marco, estamos esperando por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires una respuesta para ver si podemos incorporar más alumnos a lo que es el Servicio Alimentario Escolar. Apenas comiencen las clases tenemos prevista otra entrega", sostuvo.