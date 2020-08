Una mujer dio positivo y es el séptimo caso activo de coronavirus en la Ciudad

Un nuevo caso de coronavirus fue confirmado ayer por la Secretaría de Salud del Municipio. Se trata de una mujer oriunda de San Salvador de Jujuy, que se transformó en el séptimo caso activo en Junín, aunque es considerado no residente.

La paciente, de 64 años, se encuentra internada en la clínica La Pequeña Familia y hasta el momento se hallaba asintomática y en buen estado general, según informó a Democracia el Dr. Javier Pepa.

Cabe destacar que en Junín hay actualmente cinco casos positivos residentes y dos no residentes, entre los que se incluye el nuevo positivo.

Además, ayer se registraron tres casos sospechosos: dos residentes y uno no residente, de la localidad de San Pedro.

Nuevo caso positivo

Según indicó el Dr. Pepa, de Clínica La Pequeña Familia, la mujer cuyo hisopado resultó positivo ayer, “es familiar de una médica de la clínica y con una patología de base que se trataba en la clínica. Luego volvió a Jujuy pero como había que hacerle una cirugía, su hija que es médica, la trajo en avión a Pergamino y luego a Junín, donde estuvo totalmente aislada”.

Pepa explicó que “como presentó un cuadro respiratorio y en Jujuy, donde se atendía había casos positivos, se le realizó el hisopado el sábado, que ayer dio positivo”, y además confirmó que la mujer se encuentra “asintomática y en buen estado general”.

Cabe destacar que la cantidad de casos activos no afectaría la etapa de la ciudad, que ingresó a la fase 5 el pasado 20 de julio, en el marco del nuevo esquema impuesto por el gobierno bonaerense.

En el mismo, se aclara que aquellos municipios en los cuales no haya habido diez casos nuevos por semana en las últimas dos semanas podrán ingresar o permanecer en Fase 5, con la mayor cantidad de actividades autorizadas por la Provincia.

Informe diario

Según el informe que provee la Secretaría de Salud, ayer se registraron, además del caso positivo, tres casos sospechosos, que aguardan resultados.

Los casos corresponden a un hombre, de 70 años, con neumonía, internado en el Hospital y a un trabajador de la salud, de 56 años, con fiebre y tos, ingresado en un centro privado.

El caso no residente corresponde a un hombre de San Pedro, de 59 años, con neumonía, que se encuentra alojado en una clínica privada.

Actualmente hay 61 personas aisladas de manera preventiva.

Cabe destacar que los aislados tienen el antecedente de viaje al exterior o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.

Un fallecido

Cabe recordar que el sábado 25 de julio se confirmó la primera muerte por coronavirus en Junín.

Se trata de un hombre de 61 años, residente de Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), que estaba internado en La Pequeña Familia.

El fallecido era Aldo Omar Amado, quien había sido trasladado desde su ciudad a dicha clínica. Según se conoció, el paciente había llegado en estado grave y debió ser internado inmediatamente en Terapia Intensiva y asistido por respirador artificial.

Asimismo se informó que el fallecido era un paciente que tenía factores de riesgo ya que era diabético, por lo cual, al no evolucionar positivamente, lo trataron con plasma, aunque lamentablemente no dio resultado.

En Chacabuco

Actualmente en la ciudad de Chacabuco hay 13 casos positivos, entre ellos Lisandro Herrera, presidente del Concejo Deliberante.

Según informó la dirección del Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen el paciente se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en coma farmacológico, hemodinámicamente estable, bajo asistencia respiratoria mecánica y se aguarda evolución.