Juninenses en el exterior: cómo viven la nueva normalidad y el rebrote del Covid

Varios países de Europa y Asia registraron ayer nuevos récords diarios de casos de coronavirus, mientras la pandemia continúa golpeando con fuerza al continente americano, donde se sitúan los tres países con mayor cantidad de muertes en el mundo, luego de que México se convirtiera ayer en la tercera nación con más decesos tras superar al Reino Unido.

El resurgimiento del brote en la parte del mundo que ya había superado su primera ola pareció confirmarse con máximos de nuevos casos en diversas naciones asiáticas y europeas.

En este contexto, Democracia se contactó con juninenses que se encuentran dispersos por el planeta, quienes brindaron un panorama de cómo se vive actualmente en España, Australia y Estados Unidos la nueva normalidad y el rebrote del Covid-19.

“Medidas restrictivas”

El presidente catalán, Quim Torra, advirtió que la norteña región atraviesa un momento "crítico" por el repunte de casos de coronavirus en la última semana, que podría llevar a tomar medidas más restrictivas para la población como un nuevo confinamiento obligatorio, si la situación no mejora en los próximos 10 días.

Diez días atrás, el gobierno catalán pidió a más de tres millones de personas que residen en Barcelona y su área metropolitana que "no salieran de sus casas" más que para lo imprescindible, y prohibió las reuniones de más de 10 personas, además de reducir la ocupación de bares y restaurantes, debido a que los contagios en estas zonas mostraban un aumento mayor que en el resto del país.

En Barcelona reside el juninense Renato Spiga, quien en diálogo con este diario, reconoció que “la situación en Cataluña está un poco complicada en relación a la cantidad de casos que rebrotaron. A diferencia del primer confinamiento, la mayoría de estos casos son asintomáticos en un promedio de edad de 37 años, que se han contagiado en actividad nocturna”.

“A partir de ahí empezaron a tomar medidas restrictivas limitando actividades como bares y boliches. Ahora los locales gastronómicos pueden estar abiertos hasta la medianoche con limitación de personas. Volvieron a cerrar los gimnasios y quedan abiertas las bibliotecas. También limitaron los aforos en las playas”, sostuvo.

“No hay cine, teatro ni movidas masivas culturales al aire libre para no acumular gente. En las empresas están pidiendo que se queden trabajando desde casa”, apuntó.

“Empezaron a aplicar muchos más controles debido a estos rebrotes y ahora se nota mucho más en la calle la presencia de policías y de controles preventivos, ya que España no se encuentra en alerta. Por eso sugieren que nos quedemos en casa”.

“También hay mucho impacto a nivel europeo. Cataluña se empezó a ver como un lugar peligroso, por lo que Gran Bretaña y Holanda han cerrado las fronteras con nosotros. Aún no cerraron las fronteras con todos los países y hay libre tránsito”, explicó.

“Hoy a las 12 de la noche ya no anda nadie en las calles, algo muy raro en Barcelona en pleno verano”, manifestó.

Al haber nuevos casos asintomáticos en jóvenes “hay una baja en el porcentaje de muertes en relación a la cantidad de contagiados. Son mucho menos riesgosos y no entran en un sistema de salud que colapse”, subrayó.

“Rebrote en Melbourne”

El jefe de Gobierno del estado australiano de Victoria advirtió que podría implementar medidas aún más restrictivas luego de que la región del país más afectada por el coronavirus registrara este jueves su segundo mayor incremento de casos en una jornada.

Autoridades sanitarias locales dijeron que en las últimas 24 horas se detectaron 627 nuevas infecciones por coronavirus, un día después de que se reportara un récord de 723 en el estado del sureste de Australia, el más densamente poblado del país.

La capital estatal, Melbourne, y un distrito rural vecino están con la mitad de una cuarentena total de seis semanas decretada el mes pasado para contener el avance del nuevo virus.

“Hace un mes atrás estaba todo más tranquilo, cuando no había casi restricción en el comercio, bares o restaurantes sin distanciamiento. Ahora hubo un rebrote en Melbourne, por lo que en primera instancia se cerraron las fronteras en el estado de Victoria”, afirmó a este diario la juninense Sofía Cicoria.

“Al tiempo empezaron a haber nuevos casos de coronavirus en la región donde yo estoy, a 15 minutos de Sidney. Ahora bajaron la capacidad de personas en los locales gastronómicos a 25, hay más control en el transporte público como los que había antes”, informó.

“También cerraron la frontera de Queensland, que supongo que es para que no se siga propagando el virus de un estado al otro”, destacó.

“Igualmente, se vive re tranquilo, se está reactivando todo de nuevo y se puede andar en la calle con total tranquilidad. Se habla de que en unas semanas nos lleven a una cuarentena nuevamente, pero mientras no haya más casos, eso no creo que suceda”, subrayó.

“El rebrote está bastante controlado porque la vida sigue supernormal. En realidad acá fue muy poco lo que sufrimos la cuarentena, ya que hicimos dos semanas de aislamiento. Rapidísimo se reactivó todo y ni lo sentimos, de hecho, nunca fue total porque nos dejaban salir a caminar y hacer actividad física”, concluyó.

Pacientes asintomáticos

El estado norteamericano de Florida registró en la víspera 9.642 nuevos casos de Covid-19, lo que supone el quinto día consecutivo con más de 9.000 contagios en dicho territorio, reportaron las autoridades sanitarias locales.

El estado sureño, el segundo más golpeado por el coronavirus en Estados Unidos, por detrás de California, sumó además 179 decesos en la última jornada, informó el Departamento de Salud floridano.

En total, desde el inicio de brote, Florida acumula 480.028 infectados y 7.144 fallecidos, cifras que se incrementaron en los últimos tres meses, en medio de un repunte que afecta al oeste y sur del país, que coincidió con la reanudación de actividades en esas zonas.

En ese contexto se encuentra varada, en Florida, Francina Cassaniti junto a su novio con quien viaja por el mundo, tras dejar su “vida cómoda en Buenos Aires” y publica todo el contenido en el Instagram @maptheunknown.

“Los restaurantes y bares cerraron por unos dos meses hasta principios de junio. Las actividades físicas nunca se restringieron, y pudimos ir a las playas, ya que acá es el mayor atractivo. En general se respeta la distancia de los seis pies”, explicó.

“Amigos nuestros de acá nos han dicho que han aumentado los casos por el hecho de que es muy fácil hacerse el testeo de Covid-19, por lo que hay personas que dan positivo cuando no presentan los síntomas. Esto disparó una preocupación”, apuntó.

“En los supermercados siempre se desinfecta, se mantienen las distancias y es obligatorio usar el barbijo en lugares cerrados y hay multas de hasta 500 dólares”, concluyó.