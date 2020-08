En la Ciudad hay dos casos sospechosos de coronavirus

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los pacientes con coronavirus, ayer hubo siete casos sospechosos en Junín, de los cuales cinco se descartaron en el día, lo que da un total de 547 desde que se desató la pandemia.

Las dos personas restantes no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se los interpreta como casos sospechosos de Covid-19. Una de ellas es oriunda de Rojas.

De esta forma, al momento en Junín hay cinco casos confirmados residentes y una persona oriunda de Henderson. Cabe destacar que ya se han recuperado 13 juninenses y seis no residentes.

Actualmente, 59 ciudadanos se encuentran en aislamiento preventivo por haber viajado a zonas de riesgo o haber tenido contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 704 ya cumplieron con esa condición.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, afirmaron desde el municipio.

Un fallecido

El sábado 25 se confirmó el primer muerto por coronavirus en Junín. Se trata de un hombre de 61 años, residente de Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), que estaba internado en La Pequeña Familia.

El fallecido era Aldo Omar Amado, quien fue trasladado desde su ciudad a la clínica La Pequeña Familia hace algunos días. Según fuentes fidedignas, llegó en estado grave y debió ser internado inmediatamente en Terapia Intensiva, asistido por respirador artificial.

Fue informado que el fallecido era un paciente que tenía factores de riesgo ya que era diabético, por lo cual, al no evolucionar positivamente, lo trataron con plasma. Lamentablemente no dio resultado y murió en la tarde del sábado.

Al respecto, el intendente municipal de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, emitió un mensaje de despedida a Aldo "El Turco" Amado a través de las redes sociales, en tanto se había desempeñado como director de Servicios Urbanos en el mencionado municipio.

Pergamino

Un pergaminense de 53 años, que había presentado síntomas compatibles con coronavirus, resultó positivo de Covid-19 y se convirtió en el décimo segundo caso registrado en la ciudad.

La confirmación la hizo el municipio en la noche de este viernes, que además informó que el hombre se encuentra con seguimiento domiciliario y nexo epidemiológico en estudio.

A partir de la activación del protocolo por este paciente, las autoridades sanitarias tomaron las precauciones del caso, con el aislamiento preventivo del entorno cercano a la persona contagiada.

Pergamino se encuentra en Fase 5 de la cuarentena y por el momento no se vería obligada a retroceder de fase en la medida en que no surjan personas contagiadas a partir de este paciente, ya que hasta el momento no existiría circulación viral en la ciudad.

Este viernes, además, se activó cinco veces el protocolo, ya que había nueve casos en estudio. Entre los que se encuentran un niño de 22 meses, seis mujeres de 26, 35, 38, 41, 42 y 52 y dos hombres de 48 y 69 años.

Pergamino cuenta con siete casos activos y cinco recuperados.