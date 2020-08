Apunto Gourmet, comidas para llevar de la cocina a su casa

Apunto Gourmet es una casa de comidas para llevar, que trabaja atendiendo a su clientela en su local de calle Pastor Bauman 60 o también telefónicamente y mediante delivery hace llegar el pedido a domicilio.

El responsable de este comercio, Maximiliano Di Giorgio, explicó que cuentan con un menú tipo vianda, que es un plato del día pero con muchas opciones durante la semana. Al respecto dijo: “Por ejemplo el 29 hicimos ñoquis, por el Día de los Ñoquis, pero también ravioles, y los otros días solemos cocinar pollo al verdeo, pollo a la pizza, pan arrollado de carne, los viernes casi siempre hacemos asado al horno. Es decir, todos los días hacemos un menú diferente”.



Además, Apunto Gourmet elabora exquisitas minutas: milanesa con papas fritas, milanesa napolitana, tartas, pizzas, ensaladas. “A la noche se vende mucho hamburguesas y lomo en sándwiches”, acotó Maximiliano.

Con relación a las opciones de comercialización, el entrevistado explicó que la gente puede encargar por teléfono e ir a retirar la comida de 10 a 14 o por delivery, en tanto que de 18 a 22, funcionan solo por delivery.

Apunto Gourmet es un local comercial instalado desde hace cinco años y desde entonces siempre estuvo en actividad con la misma modalidad. “Con la pandemia, hay que adaptarse a las nuevas modalidades de venta, cumpliendo las medidas de seguridad e higiene, que es en lo único que hay que tener precaución, para que no cierren el negocio. Casi todos los clientes vienen con tapabocas, si no, no los dejamos entrar”, manifestó.