Advierten que hay un alto déficit de casas y departamentos para alquilar

El presidente del Colegio de Martilleros de Junín, Daniel Di Palma, advirtió en una entrevista con Democracia que existe actualmente en nuestra ciudad un elevado déficit de viviendas y departamentos de dos y tres dormitorios con cochera para alquilar, como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de los inmuebles y la falta de créditos accesibles e incentivos para la construcción.

“Es un fenómeno que se viene dando hace un tiempo importante, los últimos dos o tres años, como consecuencia de varios factores. Tiene que ver la pérdida de rentabilidad de los inmuebles, la falta de construcción, la falta de incentivos y políticas públicas para que la clase media pueda construir y que pueda dejar de alquilar inmuebles y tener una rotación en el mercado diferente”, afirmó.

“En este contexto excepcional, de marzo a la fecha no ha habido movilidad, estuvieron suspendidas y prohibidas las mudanzas, sumado a la restricción de la circulación, por lo que no se han producido desocupaciones de inmuebles o cambios. Seguramente en los próximos meses, en la medida en que podamos ir saliendo de la situación sanitaria, se puedan desocupar algunos inmuebles”, señaló.

Y agregó: “Hay una alta demanda de distintos tipos de locaciones, pero el faltante de casas de dos y tres dormitorios en la ciudad es recurrente en los últimos cinco o seis años y tiene que ver lógicamente con la pérdida de rentabilidad y lo poco sensible que es el mercado en ese sentido, que el costo de construcción que tiene un inmueble no se condice con la renta que percibe luego el inversor”.





“Desajuste generalizado”

“Me parece que hay un desajuste generalizado y hay un alto déficit habitacional que se viene acrecentando en los últimos cinco años, con falta de políticas crediticias, falta de políticas necesarias para la creación de la primera vivienda, la compra de terrenos, autoconstrucción. He manifestado públicamente que hemos presentado proyectos para exceptuar de una gran carga tributaria y contributiva a la construcción para fomentar el ingreso de nuevos inversores al sector y generar casas para los que no tienen y tienen que seguir alquilando. Me parece que estamos en uno de los peores momentos”.

“La incorporación de inmuebles a la venta viene en aumento en los últimos tres o cuatro años, es producto de que se viene desalentando la puesta en locación de los inmuebles y en consecuencia hay mucha gente que opta por efectivizar y retirarse del mercado. Y por otro lado venimos de cuatro meses muy demorados en cuanto al ofrecimiento de propiedades y la comercialización. Estamos viendo por estos días que empezó a movilizarse la consulta y la tarea del corredor inmobiliario”.

“También siguen faltando departamentos en PH de dos y tres dormitorios con cochera, en área centro, hay una alta demanda tanto para la locación como para la compraventa, pero no hay demasiada disponibilidad”, señaló.

Registro en AFIP

Sobre la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la AFIP y un posible nuevo gravamen previsto en la nueva ley de alquileres, el profesional afirmó: “El artículo 16 marca la obligación de registrar el contrato a la AFIP. Aún no hay novedades de la reglamentación. De todos modos, hoy ya existe la obligación de declarar los contratos ante la AFIP. Es muy prematuro evaluar cuál puede ser la incidencia del impuesto. No creo que tenga demasiada incidencia, más allá de que es un nuevo tributo y de que se termina agregando un impuesto que distorsiona un mercado que se regula por la oferta y la demanda”.

