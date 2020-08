Cuidados Intermedios es hasta ahora la única área que atendió pacientes Covid-19

En la Sala de Cuidados Intermedios en el Segundo Piso del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Piñeyro” se atienden los casos sospechosos de Covid-19 y los enfermos cuyo diagnóstico da positivo.

Hasta el momento, no hubo casos graves de coronavirus tratados en el HIGA, por lo cual esta sala fue y es la más usada por este tipo de atención que requiere de aislamiento estricto, aunque sean casos leves o no requieran Terapia Intensiva.

Hernán Baseotto, especializado en clínica médica, perteneciente a la Sala de Cuidados Intermedios del Hospital, al ser consultado por Democracia, explicó cómo era el procedimiento para tratar casos Covid y la meticulosa prevención de contagios que se hacía en esta área en particular del Hospital.

Así es que cada paciente Covid, positivo o todavía sospechoso, ocupa una habitación completa, para evitar contagios con otros internados y para una mejor atención por parte de los agentes de salud, sean médicos, enfermeros o personal de limpieza, que deben cumplir con las estrictas medidas de protección y bioseguridad ya estipuladas por las autoridades sanitarias.

“El segundo piso del HIGA ha sido adecuado y readecuado ya que está dispuesto para oxigenación, aspiración y monitoreo. Al comienzo de la pandemia se colocó todo el panel central nuevo de aspiración y oxigenación, monitores nuevos, camas articuladas eléctricas del ministerio de Salud bonaerense”, manifestó el especialista.

La Sala de Cuidados Intermedios está dispuesta para la atención del paciente Covid, que puede ser en un principio caso sospechoso, proveniente del consultorio denominado Febril Respiratorio. La persona es hisopada y se interna esperando el resultado de la PCR, que se hace en la Unnoba.

De acuerdo a lo explicado por el doctor Baseotto, si el paciente es negativo, si es un cuadro leve, continua su tratamiento en el cuarto piso, en Cuidados Progresivos. Es decir, sale del área que está dispuesta para atención de coronavirus y va al cuarto piso del Hospital.

“El que ingresa y es coronavirus positivo, queda internado en el segundo piso. Allí se le hace el seguimiento hasta que es un cuadro leve y se puede ir a la casa o eventualmente se inestabiliza entonces pasa a Terapia Intensiva porque necesita del respirador. Eso no nos ha pasado, no hemos tenido pacientes graves, que pasados cinco o siete días de evolución del coronavirus, presenta complicación respiratoria”, aclaró el entrevistado.

“Sí hemos atendido pacientes coronavirus positivo, el primero, que vino de España, lo atendimos nosotros. Fue un cuadro leve y evolucionó bien. En esa época el protocolo del Ministerio de Salud era estricto, cumplió la internación, hasta que el hisopado dio negativo y se fue a su casa”, recordó el doctor Baseotto sobre el primer caso positivo registrado en Junín el 18 de marzo del corriente año.

Luego de tal episodio, hubo otros pacientes de coronavirus positivos, pero todos con cuadros leves que fueron dados de alta.

El doctor Baseotto dijo que había que estar atentos, porque los casos de coronavirus positivos han crecido en otras ciudades de la Región, donde la circulación viral aumenta, como así también en el AMBA donde la circulación del virus es prácticamente libre.

“Por lo pronto, estamos a la espera si se va a contener en Junín o si puede haber un brote”, afirmó.

Aislamiento estricto

Hernán Baseotto destacó que el paciente en Cuidados Intermedios queda internado con medidas de aislamiento estricto. “Si el paciente es positivo o si está esperando el resultado del hisopado, todos los que ingresan a sus habitaciones, sea personal médico, de enfermería o de limpieza, lo hacen con el EPP (Equipo de Protección Personal) y cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Luego se descambia dentro de la habitación y descarta el equipo”, explicó.

En cuanto a los últimos casos, recordó que la última semana dieron el alta a paciente Covid positivo, que se fue a su casa, pero advirtió que todos los días tienen casos sospechosos internados en aislamiento estricto en el HIGA, esperando el resultado del hisopado, que generalmente tarda 24 horas. “Cada caso sospechoso ocupa una habitación completa en el 2do. piso”, destacó.

“Si tras el hisopado el paciente da negativo, se levanta el aislamiento: si es un cuadro leve se le da el alta; y si no es un cuadro leve, por ejemplo, si tiene neumonía continua se lo sube al 4to. Piso por la necesidad de disponer habitaciones libres en el 2do. Piso”, señaló.