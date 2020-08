El corazón de la Terapia Intensiva atendiendo a pacientes con Covid-19

La Clínica La Pequeña Familia es uno de los centros asistenciales donde se han atendido los pocos enfermos graves de coronavirus que estuvieron internados en Junín.

Cuenta con un equipo de profesionales capacitados para luchar por la recuperación de estos pacientes, advirtiendo las dificultades del tratamiento cuando llegan a la Terapia Intensiva, por lo cual Democracia consultó a una de sus especialistas.

La doctora Luz Campassi, una de las jefas de Terapia Intensiva de Clínica La Pequeña Familia, explicó a este medio por qué puede ser muy grave el Covid-19, a punto tal de requerir la urgente asistencia en Terapia Intensiva de un centro de salud, e incluso tener un desenlace fatal.

Habló sobre el abordaje, desde el punto de vista asistencial, a los pocos pacientes de Covid-19 positivos que llegaron hasta dicho centro, ya que en líneas generales, en Junín no hubo demasiados, pero sí uno que resultó mortal.

“Tuvimos dos pacientes con Covid-19 en Terapia Intensiva, pero al estar en contacto con terapistas de Buenos Aires y del resto del país, donde se está discutiendo muchísimo esto, sabemos que están muy preocupados en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires por la ocupación de camas”, comenzó diciendo la profesional, alertada sobre el crecimiento de los casos graves por Covid-19 en el AMBA.

“Los pacientes con coronavirus a Terapia Intensiva llegan con insuficiencia respiratoria y ventilatoria, esto es, un distrés respiratorio, una inflamación pulmonar severa y la mayoría de los pacientes que evolucionan con estos síntomas requieren Terapia Intensiva fundamentalmente por el sostén respiratorio, por el requerimiento de Asistencia Ventilatoria Mecánica”, manifestó.

Los primeros pasos

La doctora Campassi explicó cómo es la asistencia desde un principio.

“Cuando abordamos a un paciente con estas características, lo primero que se hace es proteger al equipo de salud entero, la máscara facial, la mascarilla N 95 y los camisolines impermeables. Entra poca gente a la habitación, un enfermero para asistir y hacerse cargo de todo lo que es drogas sistémicas, y un terapista a abordar la vía aérea”, indicó.

“Si no conseguimos un control de la vía aérea en ese momento adecuado, entra otro terapista. Esto es para exponer al personal lo menos posible, porque el momento de la entubación aerotraqueal, es decir, de poner un tubo al paciente, es de mucho riesgo porque se genera aerolización de las secreciones y del virus, con un alto riesgo al contagio”, advirtió.

“Desde el punto de vista del manejo respiratorio, hay que dormir al paciente completamente, en forma profunda, sacarle todo el esfuerzo respiratorio, la exigencia muscular que tuviera y conectarlo al respirador, con altos soportes”, apuntó.

La doctora Campassi señaló las maniobras difíciles que se deben hacer para entubar a un paciente y los recaudos pertinentes.

“Hubo un paciente, que lamentablemente falleció, que requirió mucho soporte por parte del respirador. Al no mejorar a las cuatro horas, se lo puso decúbito prono (boca abajo), lo cual implica más de dos personas por supuesto, ya que el paciente está dormido, con un tubo en la boca, con las vías en el cuello y con una vía arterial, todo con el monitoreo aerodinámico del paciente y que ante cualquier eventualidad se debe asistir rápidamente”, dijo.

La médica hizo hincapié en que al paciente hay que ponerlo boca abajo, siendo la maniobra para lograr esto dificultosa pero que es lo que está descripto actualmente en hipoxemias refractarias, hipoxemias severas, como se da en este tipo de casos.

“A medida que pasan los días es difícil manejar la acidosis que tienen estos pacientes desde el punto de vista respiratorio, por más que uno tenga un distrés respiratorio, una infección en el pulmón, empiezan a fallar el resto de los órganos, como el riñón o la hemodinamia, pueden entrar en shock y requerir drogas para aumentar la presión arterial. Lo que lleva a los pacientes a la muerte es la falla múltiple de órganos”, explicó.

“Los pacientes con distrés y con inflamación pulmonar severa generalmente no mueren por bajo oxígeno en sangre, sucede que el requerimiento de asistencia ventilatoria pone a los pacientes en una acidosis difícil de manejar, esta acumulación de dióxido de carbono en sangre genera una inflamación extra”, advirtió.

-

--> LEÉ MÁS Cuidados Intermedios es hasta ahora la única área que atendió pacientes Covid-19

-

Factores de riesgo

Respecto a los factores de riesgo de una persona, al enfermar de Covid-19, la doctora Luz Campassi mencionó que los mayores de 60 años son predisponentes, pero que se está viendo en un estudio nacional en marcha, SATI Covid, comandado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que el factor de riesgo principal para la mala evolución es la obesidad, más allá de los otros conocidos como los inmuno-deprimidos, con diabetes, los que tienen insuficiencia renal, enfermedad pulmonar previa, los pacientes que están recibiendo altas dosis de corticoides, quimioterapia, drogas inmunosupresoras. Todos estos factores predisponen a los pacientes a infectarse.

“Están viendo que la obesidad es un factor de riesgo importante en la mortalidad y morbilidad de estos pacientes”, dijo.

Respecto al paciente con Covid que lamentablemente falleció el sábado último (25 de julio), se refirió que había ingresado el domingo 19 del mismo mes, proveniente de otra institución, afectado además por otras co-morbilidades asociadas: era diabético, hipertenso, obeso, con una leucemia mieloide crónica, tomaba drogas inmunomoduladoras, es decir, tenía muchísimo riesgo.

En Terapia

Los pacientes con Covid-19 que revisten gravedad en general requieren de varios días de internación en Terapia Intensiva, asistidos por respirador artificial. “Pueden estar entre 14 y 21 días – dijo la doctora Campassi- requiriendo asistencia ventilatoria mecánica y el sostén en la Terapia Intensiva, donde incluso puede haber riesgo de infección o de contraer una neumonía”.

Al respecto, Campassi dijo que en algunos centros asistenciales, como puede pasar con los de la ciudad de Buenos Aires y Conurbano, donde hay miles de casos, se genera “un cuello de botella”, porque las camas de internación en las T.I. pueden resultar escasas cuando hay muchos enfermos graves.

“En Buenos Aires los están teniendo entre 14 días con asistencia ventilatoria mecánica y hasta 21 días en Terapia Intensiva, y más también. Ese es el problema, la Sociedad de Terapia Intensiva de CABA, el 24 de julio último, mostró un informe y observaron que en CABA tienen una ocupación del 82 por ciento de camas de Terapia Intensiva y de esos, el 50 por ciento son pacientes Covid”, dijo.

Aclaró que estas cifras no se podían tomar como números absolutos porque se hacía con Terapias que quisieran colaborar con este sondeo, pero abarcaba hospitales públicos y terapias privadas.

“No hay tratamiento puntual”

Ante el hecho de que puede llegar a ser muy grave la situación si continúa la elevación de la cantidad de casos en Terapia Intensiva por Covid, la doctora Campassi reflexionó: “Habernos resguardado y por suerte tenido esta cuarentena, si se quiere tan estricta, ha prolongado la aparición de casos y el pico. En ese transcurso hubo cirugías y prestaciones a los pacientes que se habían cerrado, veníamos de poca demanda de Terapia Intensiva por esta situación. Lo cierto es que al 24 de julio, el 82 por ciento de las camas de T.I. estaban ocupadas en CABA, eso es un montón”.

Ante esta creciente preocupación, la entrevistada señaló que lo realmente demostrado para prevenir el contagio es quedarse en casa, que si hay que salir en forma obligatoria, se debe usar alcohol, tapabocas y minimizar las visitas y salidas y demás. Y si uno tiene síntomas, consultar rápidamente porque la evolución de la enfermedad es rápida.

“Hoy no hay tratamiento puntual. Solo el sostén médico de la Terapia Intensiva y el tratamiento asistencial que se hace en sala general. Al paciente que luego falleció le hicimos tratamiento con plasma de convaleciente, pero no hay nada demostrado como que esto sea efectivo, no hay nada que diga que tengamos que hacer sí o sí”, afirmó.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital