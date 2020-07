Pami entrega subsidios a once centros de jubilados y pensionados de Junín

En diálogo con Democracia, Mario Scorsetti, director de la UGL XXXI de PAMI, con asiento en Junín, hizo saber sobre la entrega de ayudas económicas a los centros de jubilados del distrito de Junín.

La entrega se está haciendo a once centros de Junín, por lo cual están firmando convenios con aquellos que forman parte de la red de PAMI. “Formar parte de la red de PAMI implica, en épocas de normalidad, estar brindando alguno de los talleres o tener servicio de enfermería o pedicuría”, dijo el director de PAMI Junín.

“Estas instituciones están atravesando una situación difícil debido a la pandemia, algunas que tienen salones no los pueden explotar comercialmente, han dejado de percibir la cuota social y tienen dificultades incluso para pagar los servicios”, manifestó.

De acuerdo a lo manifestado, este convenio implica la entrega de un subsidio solidario, de sostenimiento y apoyo, y que en esta primera etapa es de 15 mil pesos, que abarca tres meses. Scorsetti dijo que habrá una segunda etapa de otros 15 mil por centro.

El director de PAMI Junín apuntó que esto viene acompañado de otras políticas, por ejemplo, que los servicios de luz y gas entraran dentro de la tarifa social. Agregó que también se firmó convenio con el ENRE para que si hay algún centro que tenga dificultad para pagar la luz no se la corten. “Es decir, es un conjunto de políticas públicas realizadas por el PAMI a nivel central, por la directora Luana Volnovich, destinada al apoyo y el sostenimiento de los centros de jubilados”, destacó.

Manifestó que dichos centros son muy importantes para la red de PAMI porque a partir de ellos se ejecutan las políticas sociales y los talleres. Sabido es que durante la cuarentena por la pandemia quienes integran los centros de jubilados forman parte de la población más vulnerable y deben permanecer en sus domicilios.

Covid-19

Consultado sobre la asistencia a enfermos de Covid-19 en la UGL XXXI, Mario Scorsetti dijo que hasta el momento el panorama es tranquilo. “Tuvimos tres afiliados a PAMI, una familia juninense que estuvo internada en clínicas privadas y ahora una afiliada internada por Covid, también en institución privada”, manifestó el director.

“Estamos viviendo una realidad muy distinta a la que están pasando las UGLs del AMBA, o los casos que hay en Chivilcoy o Chacabuco”, explicó.