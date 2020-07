Por la caída en las ventas: analizan extender el horario de cierre comercial

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Federico Melo, encabezó ayer un encuentro en las oficinas del gremio junto a autoridades del área de Seguridad del municipio para estudiar la posibilidad de extender los sábados el horario de cierre de los comercios hasta las 18, ya que actualmente están habilitados a abrir hasta las 13.

“Hablamos de la situación de los empleados de comercio en estos momentos de pandemia, de los cuidados y de la posibilidad de que desde el 1 de agosto próximo se amplíe el horario del sábado hasta las 18”, señalaron desde el municipio. Sin embargo, desde el gremio remarcaron la obligación de cumplir con la jornada laboral y el derecho del trabajador al descanso y la recreación.

Esto se da en un momento complicado para el sector por la caída en las ventas, situación que se da principalmente –como informó este diario en su edición impresa del domingo- por la interrupción del flujo de clientes de la Región, que hasta antes de la cuarentena realizaban compras en nuestra ciudad.

El sector está muy complicado, más allá de que en Junín tenemos la suerte de poder abrir.

“El sector está muy complicado, más allá de que en Junín tenemos la suerte de poder estar con los comercios abiertos -con un horario especial, pero se puede comercializar-. Las ventas no están siendo las normales y habituales, y han disminuido, esto hace que los comercios tengan que hacer un esfuerzo muy grande. Muchos tuvieron que renegociar alquileres, por suerte muchos trabajadores cobraron el ATP, que representa el 50 por ciento del salario, los empleadores han tenido que completar el resto, para llegar al ciento por ciento”, afirmó Melo a Democracia.

Y el dirigente mercantil agregó: “Hemos observado algunos incumplimientos de este complemento para alcanzar la totalidad del salario y los fuimos tratando, ya sea por el ministerio de Trabajo o a través de acciones desde el gremio”.

“Algunos cierres”

“Se han visto en nuestra ciudad algunos cierres en gastronomía, en hotelería, como es de público conocimiento, y en nuestro sector, formalmente en nuestra institución recibimos dos cierres, en los cuales tratamos la parte indemnizatoria con el ministerio de Trabajo y el asesoramiento letrado. Puede ser que en la ciudad se hayan visto algunos locales más que pueden haber cerrado y no están registrados en nuestra institución, o bien porque no tienen empleados o porque no informaron hasta el momento el cierre de manera formal”.

“Pero en general no vemos en el sector un cierre desmedido, como se puede ver en otras ciudades o en el Conurbano, en zonas que estuvieron cerradas durante varios meses por el aislamiento. Vemos que en nuestra ciudad, en general, se han mantenido los comercios, haciendo un esfuerzo muy grande”, sostuvo.

Bono solidario

“Es época de paritarias, estamos solicitando a los supermercados que puedan otorgar un bono solidario a los trabajadores, dado que son trabajadores esenciales que, desde el día uno, estuvieron presentes en sus puestos de trabajo, asistiendo a todos los vecinos de la ciudad. Y ante la falta de paritaria la mayoría de los sectores estamos pidiendo que se pueda pagar este bono. También estamos muy expectantes de que nuestra federación a nivel nacional aborde este tema porque todos los productos, alimentos y demás gastos que hacen a la vida de la familia han subido y, en algunos casos, los salarios se han congelado, por lo que creo que es imperioso rever el tema salarial de todos los trabajadores”, señaló.

Licencias remuneradas

“Cuando comenzó el aislamiento salieron algunas licencias, ya sea para grupos de riesgo, mayores de 60 años y para los empleados que tienen hijos escolarizados. Los trabajadores, haciendo el comunicado fehaciente, podían gozar de licencias remuneradas. Hemos visto y hemos identificado por reclamos a algunas empresas que no han otorgado la remuneración a empleados que han tomado la licencia por hijos escolarizados y estamos abordando este tema, en conjunto con el ministerio de Trabajo, para que se dé cumplimiento al pago total, debido a que es un derecho y entendemos que los trabajadores tienen la necesidad de atender a sus hijos. Obviamente que apuntamos a que se haga de forma muy responsable, de ambas partes, del trabajador para que esto no afecte de forma importante a la empresa, y que la empresa también lo entienda y pueda abonar esa licencia. Es un esfuerzo de los dos y hay que abordarlo con responsabilidad. Hemos visto en otras partes que la Justicia en los tribunales de trabajo está fallando a favor de los empleados, manifestando que estas licencias son pagas, por lo que estamos tratando de interceder con el Ministerio cuando hay alguna situación o en diálogo con la empresa para poder solucionarlo y que el trabajador pueda tener algún momento para atender a sus hijos”, dijo.

Traslados

“Se vieron algunas aperturas mínimas en otros centros comerciales, por la cuestión del precio de los alquileres, pero en este momento creo que muchos tratan de renegociar el alquiler, otros tratan de sostener lo que pueden y algunos han bajado la persiana”, señaló.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18