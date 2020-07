Situación insostenible: ya cerraron al menos tres guarderías en Junín

La situación de los jardines maternales en la ciudad se presenta crítica tras más de cuatro meses sin actividad y sin saber a ciencia cierta cuando podrían regresar a sus actividades. Como a muchos sectores, a ello se suma la mora en el pago de cuotas y la pérdida de cupos ante la imposibilidad de abrir sus puertas.

Pero, en el caso de las guarderías, hay otro factor adicional: como pertenecen al área de la educación no formal es sumamente dificultoso que accedan a ayuda estatal.

Cariñitos es uno de los jardines maternales que desde este mes y tras cuatro años de trabajo, dejó de funcionar.

“Antes de cerrar teníamos 30 chicos”, cuenta Evelyn Martínez, a cargo del jardín. “En mayo se cobró la cuota más que nada para colaborar y sostener el jardín pero de a poco fue bajando y así disminuyó. La mayoría de los papás comenzaron a trabajar y tenían que pagar niñeras”, relató sobre la situación.

Si bien se ofrecieron créditos, ello sólo implicaba seguir aumentando las obligaciones.

“Tenemos muchas deudas”, lamentó Martínez para quien el jardín era parte de su vida y contaba con docentes que trabajaban a la par.

“Hay algunos aguantando, pero hay otros jardines que no pueden más”, aseguró.

Por su parte, Maribel Mugica, del jardín maternal Picardías, indicó que: “decidimos cerrar y el viernes notificamos a las señoritas, y luego al no poder reunirnos con las familias, lo comunicamos mediante una carta vía grupo cerrado de Facebook, y por lista de difusión de Whatsapp“.

“Como lo explicamos en la carta, fue insostenible. Hicimos lo imposible pero llegó el mes de julio, y el momento en que no llegamos directamente a cubrir el alquiler”, se lamentó.

“Las familias nos venían acompañando, pero cada una también con una situación particular”, contó en relación a que muchos pudieron seguir abonando, pero otros necesitaron contratar el servicio de una niñera.

Al jardín Picardías concurrían 35 nenes y en el staff era de 7 docentes.

Ayuda económica

Días atrás se realizó una reunión en la que participaron representantes legales de colegios privados y jardines maternales.

La concejal Melina Fiel destacó la gran morosidad que atraviesan las instituciones, algunos con hasta un 90%.

“Notamos y nos manifestaron los representantes legales que están priorizando pagar sueldos de docentes, maestranza, administrativos y no pagando lo que es IPS, cargas impositivas, impuestos”, destacó.

“La situación es bastante compleja y pedimos en el Concejo Ddeliberante una adhesión al proyecto de ley que presentó en el Senado Juntos por el Cambio que pide un subsidio para los privados. El Frente de Todos en comisión no dio un dictamen por la minoría, ni a favor ni en contra. El 4 de agosto tendrá que definirse pero lo que nos llama la atención es que Lourdes Pedroza, que está en la Comisión de Educación y dentro del Frente de Todos, es la primera que debería estar pidiendo estos subsidios”.