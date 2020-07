Cómo podrían afectar las lluvias escasas los rindes agrícolas en la Pampa Húmeda

El 28 de julio próximo disertará Roberto de Ruyver, director del Instituto de Clima y Agua de INTA, sobre las “Perspectivas agroclimáticas para la producción 2020/2021”.

Según lo explicado desde el INTA, se trata de abordar el escenario climático y estará destinado a los productores y funcionarios tomadores de decisiones del sector agroindustrial y pondrá el eje en la región norte agrícola y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

La charla se dará desde las 19 por el Canal de INTA en YouTube (https://youtube.com/watch?v=p5vew9EE-j4), siendo la inscripción en https://inta.gob.ar/eventos/perspectivas-agroclimaticas-para-la-produccion-2020-2021.

Cabe destacar que invitan y organizan INTA Junín, RENATRE (Delegación Buenos Aires Norte), INTA Vedia, INTA Rojas, INTA Chivilcoy, INTA Arrecifes, INTA San Antonio de Areco e INTA Chacabuco.

Lluvias escasas

En diálogo con Democracia, Roberto de Ruyver explicó que, en nuestra zona, el nivel de las lluvias ha sido escaso o nulo en lo que va de julio, en tanto ha sido normal o levemente inferior en junio último.

Al ser consultado sobre la afectación del cultivo, en especial el trigo, manifestó que hubo productores que pudieron sembrar en mayo, al inicio de la siembra, pero aquellos que no, podría deberse a una escasa humedad en los suelos. “En la actualidad queda la opción de sembrar trigo de ciclo corto”, explicó el especialista.

“En la zona de Junín en el mes de junio último el nivel de lluvias fue normal, pero en julio, el acumulado demuestra más bien un déficit de agua caída. El acumulado de lluvia está en nada – dijo de Ruyver- porque ha llovido muy, muy poco, y ni siquiera está cuantificado. De no cambiar en los próximos días, el déficit será visto más claramente. Del trimestre abril-junio había una leve anomalía negativa, es decir, llovió menos que lo normal y en julio se acentuó más”.

Según lo explicado por el especialista, se ha sembrado trigo en la zona centro y norte del país, comenzando en mayo con los ciclos más largos. Pero en el sudeste de Córdoba, como no había humedad suficiente, no se pudo realizar la siembra. Entonces, queda como opción ir a ciclos más cortos, en los que el cultivo se siembra más tarde y se desarrolla más rápido.

“Si en el muy corto plazo aquellos que estaban esperando poder sembrar trigo de ciclo corto no lo pueden hacer, la siembra para ellos se anula, no es una opción y tienen que empezar a pensar en los cultivos de verano, directamente. En vez de hacer trigo y algunos cultivos de verano en el mismo campo, solo serán los cultivos de verano”, advirtió.

Comparado con el año pasado, el especialista explicó que por entonces, si bien hubo buenos rindes, “el agua no sobró”, más bien tendió a ser escasa, pero sucedió la fortuna de llover en los momentos en que los cultivos más lo necesitaban. Por lo tanto, después, en la cosecha se vio que los rindes fueron buenos, salvo los calores y los 25 grados sin lluvias desde mediados de febrero hasta el 10 de marzo, lo que perjudicó sobre todo a la soja de segunda y los rindes bajaron.

Perspectivas

Respecto a las perspectivas climáticas para fines del invierno y principios de la primavera, la tendencia daba valores de lluvia dentro de lo normal o levemente inferiores a lo normal para Junín. “Julio está siendo claramente deficitario, pero aclaro que cuando uno hace esta tendencia trimestral, no está distinguiendo cómo van a hacer los meses individuales. Y en cuanto a temperaturas, son las normales para esta época del año”, dijo Roberto de Ruyver.

Sobre la charla que tendrá lugar el martes próximo, puede decirse que se darán a conocer estadísticas, tras el análisis de los datos existentes, como así también las tendencias para el mediano plazo.

“Esta información es útil para productores y quienes deciden en el sector agroindustrial, para reducir el riesgo en la toma de decisiones del productor agropecuario”, afirmó el especialista.

“Como nosotros somos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, nuestro foco está en los productores, sea individuales, cooperativas, sociedades rurales, el mismo Estado, porque el Gobierno también nos solicita información y proveemos a las distintas reparticiones estatales de información en base a lo que evaluamos y los datos que tenemos”, indicó.

“Además -dijo de Ruyver- hay productos que se hacen específicos, en base a datos climáticos. Hay muchas actividades que están ligadas al sector agropecuario para las que esta información es útil, por ejemplo, de los seguros agropecuarios y seguros de alto riesgo”.