Hay dos casos sospechosos de coronavirus en estudio

Desde la Secretaría de Salud informaron ayer que se registraron dos casos sospechosos de coronavirus, de dos pacientes no residentes.

Hasta la fecha, hay 17 personas aisladas de manera preventiva.

Asimismo, los casos confirmados activos son cuatro: uno de Junín y tres no residentes.

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de COVID-19, y se encuentran sin síntomas.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a una persona de la localidad de Chacabuco y otra de Salto.

Desde la Secretaría recordaron que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

“Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron.