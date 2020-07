Aún sin fecha de regreso a las aulas, trabajan en los protocolos sanitarios

Con muchos interrogantes y con un aumento de los contagios en la provincia de Buenos Aires, el regreso de las clases presenciales parece dilatarse. No obstante, se trabaja en los protocolos sanitarios para la eventual vuelta, con las medidas de seguridad que plantea el protocolo marco, aprobado semanas atrás.

Desde el Consejo Escolar, Fernando Balbi aseguró que se creó una comisión especial a los efectos de la vuelta a las aulas y se comenzaron relevamientos de datos de las instituciones.

Hasta hoy tenemos un protocolo de Nación que para nosotros no es norma, así que esperamos que la jurisdicción, es decir la provincia de Buenos Aires, emita su protocolo de regreso a las aulas, explicó Fernando Balbi, tesorero del Consejo Escolar.

Desde Suteba, Francina Sierra indicó que no hay números concretos sobre escuelas que estén o no en condiciones de comenzar.

Desde el área de Salud aseguran que la vuelta a clases “es muy difícil” e incluso se desconoce aún si podrá ser “escalonada o unánime”.

Comisión especial

Desde el Consejo Escolar, se creó una comisión extraordinaria para atender el eventual regreso a la presencialidad en las escuelas.

“Hasta hoy tenemos un protocolo de Nación que para nosotros no es norma, así que esperamos que la jurisdicción, es decir la provincia de Buenos Aires, emita su protocolo de regreso a las aulas”, explicó Fernando Balbi.

“Lo que queremos es ganar tiempo ya que cuando llegue, habrá un tiempo de implementación, de acuerdos institucionales con el ámbito municipal pero cada escuela tiene su particularidad”.

Balbi explicó: “Estamos haciendo relevamiento, más que nada confirmación de datos de las instituciones educativas, -más de 80 edificios donde funcionan 116 escuelas- que tiene el distrito de Junín, en cuanto a dependencias, dimensiones. Nunca antes relevábamos cuanto medía un aula”, hoy se suma al ingreso, estado de los baños, situación general y demás.

Ello se realiza “para ver cómo se puede adaptar al protocolo que emita la Provincia. Pero por el momento, estamos en compás de espera”.

Escuelas “cerradas”

La secretaria de Suteba, Francina Sierra, indicó que no hay un número aún respecto de la situación de las escuelas: “No tenemos un número que nos diga a ciencia cierta cuántas escuelas pueden estar en condiciones y cuántas no”.

Según refirió, “esto tiene que ver con que hace cuatro meses las escuelas se cerraron en el contexto de la pandemia y habiendo podido el Estado municipal y el Consejo Escolar intervenir en esos edificios escolares durante estos cuatro meses a través de la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo y sobre todo del mantenimiento de los edificios escolares, eso no se realizó”.

Por ello, agregó, “en el caso de la vuelta a la presencialidad nos vamos a encontrar primero con una situación de que hace cuatro meses y tal vez hará muchos más, cinco o seis, cuando llegue el momento, en el que los edificios se mantuvieron cerrados y sin mantenimiento”.

Asimismo, destacó: “Luego tenemos dificultades que son anteriores a esto, por un lado, las obras que las escuelas necesitaban. Muchas necesitaban obras de gas, de electricicdad, de agua, arreglos de techos, y no se hicieron”.

“En vez de programar una inversión del Fondo de Financiamento Educativo que tiene en su poder el Estado municipal, para garantizar obras, no se hizo nada, con lo cual las escuelas que hace cuatro meses necesitaban obras las siguen necesitando y además estuvieron cuatro meses cerradas”, cuestionó.

Sierra remarcó a su vez una cuestión más que difícil desde el aspecto estructural, respecto de los espacios físicos y el cumplimiento del distanciamiento social entre alumnos .

“Hoy en el mapa de Junín lo que vemos es que en general las aulas de las escuelas no son de gran tamaño, con lo que se deberá repensar muchísimo la organización escolar en función de cómo van a caber los mismos alumnos que estaban yendo a la escuela en marzo, cumpliendo ese distanciamiento”, resaltó.

“La vuelta a la presencialidad recién se empieza a hablar en el ámbito de las discusiones paritarias, hasta que se avance provincialmente en un protocolo y no se plasme en el marco de una paritaria docente con el conjunto de los sindicatos esa vuelta está un poco lejos”.

Vuelta sin riesgos

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín, destacó que el regreso deberá darse siempre que estén dadas las condiciones.

“Desde la Unión de Educadores (UDEB/FEB Junín) destacamos el trabajo realizado por los docentes y lo que queda aún, durante la pandemia y después del receso, porque se organizaron para llevar adelante todo el material, colaborar repartiendo los alimentos y realmente se apoyaron unos a otros, el trabajo ha sido muy arduo”, destacó.

“Ahora están muy organizados para seguir con la continuidad predagógica hasta que llegue la vuelta a las aulas. Desde la FEB, las condiciones deben estar dadas tanto para alumnos como para docentes. Si están dadas, va a haber una vuelta a clases con los protocolos necesarios y siempre que no haya riesgos de salud ni para niños ni para docentes”.

En la misma línea que la secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, Sequeira destacó las condiciones de infraestructura para cumplir los protocolos; la provisión de elementos de limpieza y salubridad por parte del Estado; el acceso a la tecnología para clases virtuales y el nombramiento de preceptores en el nivel primario.

