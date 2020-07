Para fines de agosto se realizará el Décimo Festival de Flautas en Junín

Los días 26, 27, 28 y 29 de agosto se realizará de manera virtual el Décimo Festival de Flautas que organiza el profesor Daniel Ferrúa.

En diálogo con Democracia, Ferrúa explicó que se tienen muchas expectativas, ya que van a participar flautistas de renombre a nivel nacional e internacional, además de los músicos de Junín.

Manifestó que si bien en situaciones normales la conmemoración de los diez años del festival habría sido presencial, con motivo de la pandemia se hará de forma virtual, con cambios a los que se tuvieron que adaptar, pero que tendrá características muy importantes.

“Por un lado, es una pena no poder hacerlo presencial pero, por otro, tendremos participaciones que de otra manera no hubiésemos podido compartir. “Nicolás Mazzanti es un piccolista italiano reconocido a nivel mundial, y debido a estas características de la pandemia, él va a compartir con nosotros el festival, puesto que tiene una apertura increíble, es de brindarse, de devolverle a la sociedad lo que en algún momento le brindó para que ellos se transformen en quienes son hoy en día”, explicó Ferrúa.

Señaló que esta es una buena oportunidad para tener músicos destacados internacionales, que de otra manera no podrían participar en el festival juninense, por cuestiones económicas principalmente.



Ferrúa agradeció los contactos que hicieron quienes habían participado del festival en alguna oportunidad, que se han identificado con él, porque se está transformando en una característica casi única en el país.

“Este no es un festival que lo creé yo solo, primero porque hay una institución de soporte y acompañamiento como es el Conservatorio de Música de nuestra ciudad, está Martín Kieffer quien le da un impulso tremendo al festival desde el 2011, que venimos haciendo entre todos, porque de otra manera no podría haber tenido los contactos que hubo. Habrá una transmisión desde Francia, otra desde Nueva York, otra desde Italia, y después los flautistas de nuestro país, de un renombre tremendo a nivel nacional e internacional que van a participar”, anticipó.

Cabe mencionar que el festival de flautas se transmitirá en forma virtual desde las casas de los flautistas, a través de la plataforma de Zoom.

Según lo explicado por Ferrúa, los conciertos tendrán libre acceso; por otra parte habrá videoconferencias, que es para aquellos interesados en algún tema en particular.

“El concierto- dijo el profesor- tendrá algunas facetas muy interesantes, ya que algunos integrantes tienen a sus compañeros que son flautistas también, entonces tocarán desde su casa, en esta cuarentena. Junto con su esposo o esposa podrán ejecutar una obra de características muy especiales, por ejemplo, flauta y oboe, flauta y clarinete, y en algunos casos es grupal porque en países como Francia permiten que se junten, entonces una flautista que está viviendo allá estará con otros músicos, van a tocar con acordeón y flauta traversa”.



El profesor Ferrúa explicó que toda esta movida virtual requiere de mucha preparación y se están preparando a pleno. “Requiere dedicación puesto que a veces el Zoom se nos cae, otras perdemos la conectividad y demás. Entonces – continuó diciendo-, la responsabilidad que tenemos nosotros es que esto esté aceitado de tal manera que sea fluido, interesante, que salga bien, aunque pueden suceder imponderables en cualquier momento”.

Según lo expuesto, los organizadores están terminando de armar todo el festival y a fines de este mes habrá información sobre quiénes participarán, días y horarios.

Los días del festival son miércoles 26, jueves 27, viernes 28 y sábado 29 de agosto.

Ferrúa dijo que habrá actividad durante todo el día, puesto que hay distintos usos horarios, videoconferencias y conciertos.

“Todo estará en un cronograma donde las personas pueden chequear las videoconferencias o los conciertos. Se subirá permanentemente a las redes sociales. En la página del Conservatorio de Música “Juan R. Pérez Cruz” estará todo el detalle de este décimo festival.