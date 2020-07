El IFE 3 comenzará a pagarse el 10 de agosto y alcanza a 9500 juninenses

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10.000 comenzará a pagarse el 10 de agosto próximo y en nuestra ciudad el beneficio alcanzará a unos 9500 vecinos, según informó ayer a Democracia la titular de la UDAI 1 de la Anses, Carolina Echeverría. “Se pagó totalmente el primero y se está pagando el segundo”, señaló la funcionaria meonista.

“El cronograma abarcó primero a los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), luego a las personas que habían ingresado el CBU antes del 20 de junio, y ahora se está pagando a los que lo ingresaron después de esa fecha”, precisó.

Y añadió: “Con respecto a las personas que incorporaron el CBU de una cuenta que estaba cerrada, inhabilitada o inactiva va a repercutir en esa cuenta, rebota y vuelve a Anses. Luego, Anses se lo va a pagar en alguna cuenta del Banco Provincia o Nación y le va a mandar un SMS a la persona para informarle el día y el lugar de cobro”.

A través de un comunicado, la Anses precisó que “el IFE 3 se abonará en conjunto con el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”.

Destacó que “el IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus”.

El cronograma abarcó primero a los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asimismo, puntualizó que “el bono volverá a llegar a casi 9 millones de personas” en todo el país como lo hizo en las dos primeras rondas.

Dicha suma está destinada a “compensar la pérdida o la grave disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria”, según consigna el decreto 310/2020, y será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, se desempeñen en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

-Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a DOS (2) años.

-Tener entre 18 y 65 años de edad.

-No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.

Cobraron y montaron una verdulería

Dos mujeres, cuñadas entre sí, invirtieron el dinero que cobraron por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para montar una verdulería en la localidad de Gutiérrez, en el partido bonaerense de Berazategui, un emprendimiento con el que buscan multiplicar ese dinero y reinventarse en medio de la pandemia de coronavirus.

Se trata de Fabiana Jáuregui y su cuñada Mariela Fernández, quienes instalaron una verdulería en la puerta de la casa de esta última, en 457 esquina 409, de Gutiérrez.

"Mariela vendía rosquitas y medialunas que cocinaba ella pero al empezar la pandemia con las restricciones para circular bajaron las ventas y un día viene a mi casa y me dice: `Si cobro el IFE voy a poner una verdulería'", contó Fabiana.

En el barrio de Fernández la única verdulería que funcionaba cerró al empezar la cuarentena, por lo que Mariela pensó que sería un buen negocio invertir el IFE en ese emprendimiento.

"Si yo también cobro el IFE, colaboro con la verdulería", le respondió entusiasta Fabiana a su cuñada en esa oportunidad.

Mariana vive con su hijo en la casa de su madre; Fabiana, su cuñada, tiene dos hijos y un esposo que se dedicaba a la construcción y vio paralizada su actividad debido a las restricciones para contener los contagios de coronavirus.

Una vez que recibieron la ayuda dispuesta por el Gobierno nacional no perdieron el tiempo y al día siguiente se levantaron a la 1 de la mañana para ir al Mercado de Berazategui a comprar los cajones de frutas y verduras para empezar.

"No sabíamos nada de comprar en el Mercado, fuimos aprendiendo. En esa primera compra trajimos lo que considerábamos era más esencial: papa, cebolla, mandarina, verdura de hoja", relató Fabiana, que aún se ríe al recordar cómo lidian para cargar las bolsas de papa en el automóvil Peugeot modelo 87 que heredó Mariana de su padre.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital