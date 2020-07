En este invierno, hay menos adultos mayores con enfermedades respiratorias

Adriana Summa, a cargo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Junín, manifestó que este año, gracias a un trabajo de prevención y cuidado, no hubo tanta gente de tercera edad con enfermedades respiratorias, tan comunes en esta época.

El cuidarse dentro de la casa, sin salir prácticamente, y la vacunación contra la gripe fueron fundamentales para que los adultos mayores no estuvieran tan expuestos a enfermedades propias del invierno.

Al ser consultada por Democracia, Summa destacó que en su área, desde el inicio de la cuarentena, hicieron un intenso trabajo de contacto telefónico para orientar a quienes tenían dudas o algún inconveniente. Asimismo, con gente del voluntariado se asistió de diferentes maneras, ya sea haciendo algún mandado, buscando recetas médicas, yendo al supermercado o a la farmacia. Desde el área agradecieron a estas últimas entidades comerciales que colaboraron, teniendo los pedidos listos para ser alcanzados a la gente.

Un año diferente

“Los adultos mayores, año tras año, se preparan para un año recreativo y nosotros ya lo teníamos organizado con talleres en los centros de jubilados, en los dos CITEs, el Complejo Polideportivo Beto Mesa y en un jardín de infantes. Lamentablemente, todo eso quedó en la nada. Nosotros comenzamos ese mismo 20 de marzo que se decretó la cuarentena con un trabajo de red vía telefónica, y de voluntariado. Es así que recibimos llamados telefónicos y también desde el programa Adultos Conectados, donde están cuatro operadoras”, manifestó la entrevistada.

“Al principio fueron muchas dudas, preguntas, el hacer mandados al supermercado, cuando abrieron los consultorios médicos, fue ir para hacer recetas, a la farmacia y eso se sigue sosteniendo hasta la actualidad”, señaló.

Menos enfermos

Adriana Summa manifestó, respecto a lo vivido en esta experiencia única en cuarentena, que muchos de los adultos mayores no habían salido prácticamente a la calle, por miedo al Covid-19 y porque se estaban cuidando, y que eso también previno otras enfermedades como las respiratorias. “Al no salir y no estar expuestos, no tuvieron enfermedades comunes que se dan en el invierno, aunque sí siguieron las preexistentes, como hipertensión, cardíacas, diabetes, oncológicas, etc. Respecto a las preexistentes siempre les aconsejamos que debían consultar al médico y seguir los tratamientos”, acotó la directora de Adultos Mayores.

Lo cierto es que en cuanto a las patologías invernales como resfríos, gripes y demás, los abuelos comentaban ‘Este año no me enfermé’ a la gente de esta área del municipio, a pesar de la pandemia que está atravesando el país y el mundo.

“Yo creo que esto fue así porque no salieron. Además, desde la Dirección de Salud se hizo un trabajo de vacunación, en todos los geriátricos, en las salitas sanitarias, es decir, se apuntaló para que la gente estuviera lo mejor posible para que no tuvieran que concurrir a los centros de salud, en prevención de Covid-19”, explicó Summa.

“Luego de tantos días de cuarentena (133 días), los seguimos cuidando y atendiendo. Hoy los voluntarios salieron a hacer mandados, ahora no hay tantos pedidos al súper salvo casos puntuales, pero sí la ayuda de ir a pagar impuestos, ir a los consultorios médicos para que le hagan la receta y luego a la farmacia. Eso es continuo, seguimos trabajando con este voluntariado”, afirmó.

La labor que se realiza en Junín respecto a esta área de trabajo ha trascendido y es de conocimiento del ministerio de Salud provincial y del área de Adultos Mayores precisamente a cargo de María Laura Morino, con quien Summa suele estar en contacto vía Zoom, junto con otros referentes. Se ha destacado la actividad que realizan en Junín el equipo municipal de la Dirección de Adultos Mayores de Junín.

Adriana Summa contó que el lunes último, Día del Amigo, sucedió una situación particular, ya que recibieron muchos llamados telefónicos, de salutación en esa fecha tan especial, para ella y los voluntarios, lo que significa un reconocimiento al acompañamiento que se hizo y se sigue haciendo durante la emergencia sanitaria y social.

“Estamos trabajando para seguir sosteniendo un voluntariado pospandemia, para asistir a los adultos mayores que lo necesitan. Hemos incorporado a muchos de los que llamaban a la Dirección de Adultos Mayores al Programa de Adultos Conectados, que ya venía con más de 300 personas. La asistencia es incluso con mercadería, porque había algunos que a fin de mes no tenían para comer. Yo hablaba con la Mesa Social y les llevaba bolsas con alimentos”, manifestó.