Tras el pedido de los vecinos: reabren hoy el paso a nivel de Almirante Brown

Mientras crecen los reclamos vecinales para que reabran los pasos a nivel de Junín que permanecen cerrados al tránsito, desde las primeras semanas de la cuarentena, desde el área de Seguridad del municipio adelantaron ayer a Democracia que reabrirán hoy el paso a nivel de Almirante Brown y que, “paulatinamente”, se avanzará con la apertura de los restantes.

“Esto no tiene nada que ver con la circulación del virus, sino que fue una estrategia de seguridad para mantener controlado el delito”, señaló a este diario Luis Chami, director de Seguridad del municipio.

Y amplió: “Es una estrategia que tiene que ver con disuadir y prevenir el delito en la ciudad, debido a que tenemos al 35 por ciento el personal asignado a los controles en los accesos de Junín, con el objetivo de controlar a las personas que ingresan a la ciudad desde zonas de alta circulación viral, mayormente provenientes del AMBA.

De hecho, las rutas nacionales 7 y 5 –explican los especialistas- son las principales vías de ingreso de los contagios a ciudades como Junín y Chacabuco, según se desprende del análisis epidemiológico, pacientes que luego infectaron a contactos estrechos.

Fue una estrategia de seguridad para mantener controlado el delito, dijo Chami.

Según Chami, algunos pasos a nivel son “pasadizos” que utilizan los malvivientes para darse a la fuga tras cometer un robo. “Esto no quiere decir que la gente de esos barrios sea delincuente, la enorme mayoría es gente de trabajo. Los delincuentes pueden ser de cualquier barrio, pero usan aguantaderos y las vías de escape son algunos pasos a nivel. En el paso a nivel de Almirante Brown tenemos cámaras de seguridad, pero en la alcantarilla de calle Chile no hay cámaras, por lo que por el momento va a seguir cortado”.

Según pudo saber este diario, tras la apertura hoy del paso a nivel de Almirante Brown, solo quedarán dos pasos cerrados: el de Ricardo Rojas y el de Chile.

Baja del delito

Chami precisó que al comienzo de la cuarentena, con menor circulación en las calles y una mayor cantidad de controles policiales, el delito bajó hasta un 66 por ciento. “Hoy el delito, con mayor circulación en las calles, marca un descenso del 40 por ciento”, indicó el funcionario petrequista.

Esta reducción del delito callejero no es patrimonio exclusivo de nuestra ciudad. En efecto, durante el aislamiento disminuyeron un 58 por ciento las denuncias por delitos en territorio bonaerense. La Procuración General informó que entre el lunes 23 de marzo y el domingo 12 de abril se registraron 23.770 denuncias, mientras que en el mismo período del 2019 la cifra llegó a 57.042.

En una reciente reunión del Intendente con los jefes policiales juninenses, en la que se analizaron los números del delito, se informó que el delito en la vivienda bajó un 49%; y en lo relacionado a los ‘motochorros’ la baja fue de un 20%, entre otras variables”.

En este contexto, el secretario de Seguridad comunal, Andrés Rosa, afirmó: “También se evaluó el trabajo que se hace con relación al Covid-19, con lo que observamos el compromiso de todas las fuerzas policiales. El intendente Petrecca les agradeció en nombre de todos los vecinos de la ciudad porque ya son 120 días en los que no hubo descanso. Su tarea es fundamental y por eso los quisimos reconocer. Además, es importante que la Policía bonaerense no tuvo problemas con los contagios y eso es un dato muy fundamental para nosotros. Pero más allá de estar con la pandemia, nunca se descuidó la tarea de brindar seguridad a todos los vecinos”.



Reclamo de vecinos

Si bien hay voces a favor y en contra de los montículos que bloquean los pasos a nivel, Democracia realizó ayer una recorrida por el paso a nivel de Almirante Brown y por la alcantarilla de Chile y recabó varios testimonios de vecinos que dan cuenta mayormente del pedido para que abran la circulación vehicular, por las complicaciones que generan en la cotidianidad.

El paso de Almirante Brown divide a los barrios San Francisco de Asís y San Martín. Allí, según pudo comprobar este diario en la recorrida, los vecinos utilizan muchas veces caminos alternativos para atravesar el montículo de tierra y evitar hacer un recorrido más extenso, con el peligro que esto conlleva, ya que la visibilidad no es óptima y está el riesgo del paso del tren, o bien existe la posibilidad de resbalarse o caerse, ya sea a pie, en bicicleta o en moto, y sufrir alguna lesión.

En diálogo con este diario, los vecinos contaron que ya hubo accidentes en la zona, especialmente cuando llueve y la tierra no está firme. Además, es frecuente ver a los chicos atravesando las vías o haciendo pozos en la alcantarilla para atravesarla.

“Para ir a trabajar a Alsina y Paraguay tengo que dar toda la vuelta”, se quejó Lorena Soloa, vecina del sector.

En la misma vereda, Daniel Lino opinó que “se trata de un paso muy importante y deberían abrirlo, igual que la alcantarilla. Muchas personas que vivimos en el barrio tenemos que dar tremendas vueltas para realizar trámites y compras del otro lado”.

“¿Cuál es la lógica de dividir la ciudad en dos? La discriminación es total”, cuestionó otra vecina.

Es que muchos pobladores sostienen que el corte no tiene “ningún justificativo” porque, además, no hay ningún tipo de control policial.

“Que cuiden que no entren de Buenos Aires. No le corten el paso a la gente que va a trabajar. Mientras tanto le meten fiestita los poderosos”, sugirió Andrea Oteiza.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18