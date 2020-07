Tres casos en estudio

La Secretaría de Salud informó ayer que se registraron tres casos sospechosos de coronavirus: dos de nuestra ciudad y uno no residente.

Hasta hoy hay dos casos confirmados activos de nuestra ciudad y tres no residentes pero hospitalizados en Junín. Hay 36 personas aisladas.

Además se informó que hay 11 casos recuperados de Junín y 5 no residentes.

Las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

Los casos sospechosos de hoy corresponden a una mujer que trabaja en el sector de salud, de 42 años, quien asistió a paciente positivo y se encuentra con fiebre y odinofagia; un hombre de 37 años, con fiebre y tos, y si bien no tiene antecedentes epidemiológicos, de acuerdo a los criterios actuales, se lo interpreta como caso sospechoso de Covid-19.

El caso sospechoso no residente corresponde a un hombre de 70, que presenta fiebre y tos, y es oriundo de la localidad de Baigorrita.

Desde el área de Salud recordaron que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario.

Asimismo, solicitan cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir.