Tamarit aseguró que la vuelta a las actividades presenciales será “gradual”

El Gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Educación, estableció protocolos para la vuelta de la actividad académica presencial, lo que luego fue aprobado por los ministros de Educación de todas las provincias argentinas.

El Consejo de Rectores de las Universidades Públicas y el de las Universidades Privadas también aprobaron sus respectivos protocolos, y ahora le toca a cada Universidad discutir el suyo teniendo en cuenta si la institución cuenta con las condiciones para hacerlo y, además, si se puede hacer en el territorio donde desarrolla su actividad.

En ese contexto, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, aseguró que el protocolo “hay que construirlo con los docentes, los no docentes, los estudiantes, en el caso de la Escuela Secundaria, también con los propios padres de los alumnos, porque no se trata solamente de lo que sucede dentro del aula, sino también cómo llegan los alumnos hasta los edificios, con quiénes comparten y conviven, es decir, una serie de cuestiones que, como todo, va a ser una construcción colectiva”.

Además, destacó que las decisiones deben apuntar a “brindarles a los alumnos mejores posibilidades de las que tienen”. Y ejemplificó: “Muchas veces nos plantean que hay personas que no podrían volver a su hogar porque están en zonas de circulación comunitaria del virus, y ellos seguirán con las actividades virtuales que ya hemos puesto en marcha. Esta va a ser una opción para mejorar la situación, de ninguna manera será una limitación para aquellos que todavía se encuentren en zonas más comprometidas o que no puedan viajar”.

“Nadie está apurado, nadie sabe cómo sigue esto, vemos cómo se avanza y se retrocede todo el tiempo, pero sí estamos ocupados en el tema, todavía estamos en un espacio de consulta con todos los actores de la educación e iremos viendo cómo se va haciendo realidad. La vuelta a las actividades presenciales va a ser un proceso gradual”.

El rector de la Unnoba remarcó que “la vuelta a clases no puede dejar gente afuera, se irá acompañando el proceso y se va a ver naturalmente, no habrá ninguna sorpresa y, mucho menos, algo que pase de la noche a la mañana. Me interesa transmitir tranquilidad y la seguridad de que, lo que hagamos, va a ser en consonancia con lo que discute todo el país y para mejorar las posibilidades. Lo primordial sigue siendo cuidar la cuestión sanitaria”.

De hecho, la Universidad se encuentra en receso administrativo por una semana y académico por dos. Y el regreso a las clases, el 3 de agosto, seguirá siendo en modalidad virtual.



Obras en la sede de Pergamino

Tamarit también se refirió al Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria que destina 9600 millones de pesos al sistema universitario, de los cuales la Universidad recibirá $195.693.300 para la realización de obras en la sede de Pergamino.

“Allí tenemos un predio muy importante, entre la sede de Monteagudo y la Terminal de ómnibus, en el que está postergado el desarrollo de obras desde hace muchos años”, señaló el rector.

“Tenemos la idea del Colegio Secundario en Pergamino, una batería de aulas para la carrera de Diseño, un gimnasio, es decir, un conjunto de infraestructura que, en un par de semanas, vamos a definir bien qué vamos a hacer, los plazos y por dónde empezar. Esto no nos va a dar la posibilidad de hacer todo, pero queremos ver cómo avanzaremos. Una muy buena noticia, entre tantas malas, que también va a ser una inyección de dinero importante para Pergamino y su Región”.

“Emergencia académica”

En palabras del rector, los objetivos centrales que persigue la Unnoba tienen que ver con la inclusión y la calidad y teniendo en cuenta lo sucedido en esta primera mitad del año, aunque resaltó que hubo dificultades para alcanzar resultados satisfactorios.

“Nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y la sociedad lo reconoce. En pocos días pudimos mudar lo presencial a lo virtual, pero hemos retrocedido, no es lo mismo una actividad presencial teniendo toda una institución desarrollándose a lo largo del tiempo para eso y mudarlo en diez días; nosotros caracterizamos este tiempo como un momento de emergencia académica, no es lo que nosotros desearíamos como propuesta de la Universidad, ni siquiera como propuesta virtual, donde se ha hecho un muy buen esfuerzo, pero tampoco es, en definitiva, lo que esperamos aun en la virtualidad”, indicó Tamarit.

Señaló que una de las causas de esto es que “la cuarentena es muy inequitativa”. Y puntualizó: “Cuando se le pide a todo el mundo que se quede en su casa, las posibilidades que tiene cada uno presentan una inequidad desde el punto de partida, si tiene ahorros o no, si va a cobrar a fin de mes o no, etc. Y lo mismo pasa con los estudiantes: los que ya tenían trayectos universitarios respecto a los que entraron este año, los que tienen buena conectividad y elementos tecnológicos apropiados en relación a los que no los tienen, entonces nosotros valoramos mucho el esfuerzo que se hizo institucionalmente de docentes, no docentes y estudiantes, pero también somos conscientes de que no es una situación que nos permita estar conformes”.

Por eso advirtió que lo importante en estos momentos de crisis es no perder de vista los objetivos.

“La Unnoba tiene que tener una profunda reflexión y ver cómo volvemos rápidamente a esos niveles de inclusión y calidad a los que siempre aspiramos y cómo no dejamos a nadie atrás: cuando volvamos a actividades más normales, también encontrar un espacio para reparar todo aquello en lo que muchos estudiantes no pudieron participar. Eso es volver a ponerlos en un punto de partida junto al resto”, concluyó.