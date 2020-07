Eden alertó sobre la poda

Desde la empresa de energía indicaron que “en estas épocas, muchos vecinos se abocan a la tarea de poda de plantas y árboles de la vía pública”, por lo que alertó sobre “los graves riesgos que puede generar la poda sobre el tendido eléctrico, ya que no solo pueden ocasionar serios accidentes producto de descargas con electrocución, sino que además afectan el servicio que se presta a toda la comunidad”.

Alejandro Biancosino, gerente de Eden, pidió que los vecinos tomen las precauciones del caso “cuando intenten podar ramas que se encuentran por sobre nuestras líneas de baja tensión”.

Además agregó que “es una tarea delicada, que no solo requiere de los permisos municipales correspondientes, sino que debe ser realizada por personas idóneas conscientes del riesgo que implica la poda en sí y el hecho de arrojar luego las ramas sobre nuestros tendidos. Esto no solo deriva en riesgos para la seguridad, sino que también puede provocar cortes y desperfectos en el suministro eléctrico. Agradecemos la toma de conciencia en este sentido”.