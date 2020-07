La OMIC y Celíacos Junín realizaron operativos de fiscalización conjuntos

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) junto a la ONG especializada en la enfermedad celíaca llevaron a cabo controles de precios y stock de productos sin TACC en supermercados de la ciudad.

En esta oportunidad, los inspectores también supervisaron el cumplimiento de las medidas y protocolos de seguridad e higiene.

El Dr. Fernando Scanavino, titular de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, manifestó: “Desde el comienzo de la gestión del intendente Petrecca le imprimimos al área de Defensa del Consumidor una articulación permanente con el sector privado y de acompañamiento a las ONG. En materia de celiaquía, en el año 2017 arrancamos una política de Estado a nivel local por la que se obtuvieron muchos logros, pese a que todavía falta muchísimo por recorrer”.

Seguidamente, Scanavino dijo que “estamos fiscalizando vencimientos de productos, señalización de góndolas y los precios de productos sin TACC, que de por sí son elevados”. Además indicó “el programa Precios Máximos tiene incorporado algunos de estos productos, pero sobre todo trabajamos con el compromiso y la responsabilidad empresarial de entender que la celiaquía no es una cuestión de privilegio económico, sino un tema de salud”.

En tanto, Verónica Borsani, vicepresidenta de la ONG Celíacos Junín dijo: “La diferencia de los productos con o sin TACC cada vez es mayor. Hoy verificamos que una premezcla sin TACC vale $230 y una harina que cumple la misma función ronda los $50 o $60, la más cara. Todo esto no es una responsabilidad del supermercado, sino que se da porque no hay una política de Estado para que las empresas puedan elaborar estos productos a menor costo”.

“Hay ejemplos de otros países en los que se eximen de impuestos a las empresas que trabajan con productos aptos para celíacos, por lo que no puede ser que las tres harinas más baratas del mundo mezcladas valga 100% más que una de trigo”, afirmó Borsani y agradeció “por la invitación para verificar los precios y los stocks, porque pasó muchas veces al principio de la cuarentena que nos costaba conseguir los productos”.

“Desde el 2016 estamos trabajando con la OMIC en distintas actividades, promocionando la actividad de la ONG y sobre todo llevando información a la gente para que sepa que un celíaco diagnosticado a tiempo es una persona sana y evita un montón de enfermedades asociadas”.