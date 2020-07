Dos casos sospechosos y tres pacientes dados de alta

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que actualmente hay dos casos sospechosos.

Se trata de personas que no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los consideran como sospechosos de Covid-19. Ayer, además, recibieron el alta tres juninenses.

Actualmente, 38 ciudadanos se encuentran en aislamiento preventivo por haber viajado a zonas de riesgo, o por contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 666 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, al momento en la Ciudad hay tres casos confirmados residentes. Entre los no residentes se encuentran un hombre de 64 años, y una mujer, ambos oriundos de la localidad de Henderson.

Cabe destacar que ya se han recuperado diez juninenses y cinco no residentes, entre ellos una persona de la localidad de Alberti, la mujer de Valentín Alsina y los tres integrantes de la familia con domicilio en Buenos Aires, de Fortín Tiburcio.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, afirmaron desde el municipio.