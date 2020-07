Gimnasios y reuniones sociales, las habilitaciones en la nueva Fase 5

Hoy por la mañana, la provincia de Buenos Aires emitió la resolución estableciendo el pase de Junín a Fase 5, tal como había sido anticipado por Democracia en su edición del viernes. El cambio es en el marco de las modificaciones en los criterios para establecer las distintas etapas de la cuarentena, que incluye mayor flexibilización y menos rigurosidad a la hora de establcer los parámetros que deben cumplir cada municipio.

Dentro de las nuevas actividades permitidas en Fase 5, los gimnasios se preparan para reabrir sus puertas y vuelven a permitirse las reuniones de hasta 10 personas, con el debido distanciamiento social. Democracia dialogó con responsables de gimnasios de nuestra ciudad sobre las expectativas de cara a la reapertura. Asimismo, el director de Deportes, Claudio Yópolo, adelantó que los protocolos se encuentran presentados pero que se aguarda el decreto provincial para la vuelta de la actividad.

Expectativas ante la resolución

Emanuel Arenas Zaefferer, del Gimnasio Salud Funcional celebró la inclusión de los gimnasios en la nueva Fase 5 que en los próximos días les permitiía reabrir.

“Nosotros abriremos la semana del 27 de julio, nos estamos preparando y queremos cumplir con los protocolos. Estamos haciendo reparaciones al gimnasio", detalló a Democracia.

Emanuel indicó que los protocolos fueron presentados por los gimnasios, en los que será obligatorio un ingreso por turnos y firmar una planilla (registro de control).

“Tenemos delimitado el espacio, sectores de 3 metros por 2 por persona. Éstas no pueden compartir los elementos. Habrá además espacio para sus elementos personales y en cada lugar un difusor con alcohol para la desinfección”, destacó, entre otras cosas, como la toma de la temperatura y el uso obligatorio de tapabocas.

“El protocolo lo armamos entre los gimnasios”, destacó Emanuel si bien aclaró que dependen del tipo de gimnasio: “No es lo mismo un box de crossfit como nosotros o uno con aparatos o con piletas de natación, actividades como pilates, yoga, danzas”.

Cuatro meses sin abrir

Mariel Daga, del gimnasio Varf reconoció que tras 18 años dedicada a la actividad nunca antes había vivido una situación similar. No obstante la noticia de apertura, aseguró que está “a la espera de lo que va a suceder. No tenemos nada asegurado” y aclaró que aparte del salón de musculación que dirige, también cuenta con pileta de natación y éstas aún no estaban incluidas en las habilitaciones.

“La última reunión que tuvimos con el municipio fue cuando nos permitieron utilizar el Beto Mesa y el Complejo para realizar actividad física al aire libre. No tenemos un protocolo firme y las instalaciones no son las mismas en cada gimnasio así que esperamos novedades”. Mariel remarcó que “hace 4 meses estamos sin actividad, sin ayuda de ningún tipo".

Protocolo

El protocolo de Provincia para la habilitación de gimnasios se encuentra publicado pero ello no quita que pueda cambiar o ser modificado a partir de hoy, según aseguraron fuentes del municipio. Por su parte el director de Deportes, Claudio Yópolo destacó que deben esperar “que Provincia suba los decretos para ver cómo se implementarán”. Asimismo aseguró que la apertura no será inmediata.

Actividades habilitadas

Si bien además de los gimnasios se habilitarán las reuniones sociales de hasta 10 personas, en nuestra ciudad, como se conoce, están abiertos los locales gastronómicos y las actividades deportivas al aire libre, entre otras.

No obstante, es de señalar que lo que no se encuentra autorizado en la Fase 5, expresamente, es: servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional; turismo; dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades; y centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

Día del Amigo

En la Ciudad se montará un operativo policial con mayores controles y más efectivos en la vía pública, en el marco del Día del Amigo. El director de Seguridad Luis Chami explicó: “Queremos evitar y desalentar que la gente salga hacia las quintas y vamos a aplicar la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante recientemente para aplicar multas y vamos a ir por las sanciones”.

En este contexto, “vamos a tener 110 efectivos en las calles, con 22 patrulleros, 12 motos y bicipolicías trabajando en el control de la nocturnidad, junto a Infantería, el Grupo GAD, Narcotráfico y DDI”, subrayó.

Conferencia

El intendente, Pablo Petrecca, brindará hoy una conferencia de prensa, a las 10.30, en España 37.