Los tribunales bonaerenses empiezan a funcionar en forma presencial

A partir de hoy se normaliza el trabajo en el Departamento Judicial Junín y en todos los de la provincia de Buenos Aires, tras la suspensión de la feria judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia a través del Acuerdo Nº 3979 y la disposición de trabajo presencial.

El doctor Juan Bazzani, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Departamento Judicial Junín), en diálogo con Democracia, aclaró que el trabajo ya se venía haciendo a través de teletrabajo y con protocolos más ajustado pero a partir de hoy la tarea se normalizará.

Explicó que la Suprema Corte de Justicia había hecho una evaluación y dispuso el comienzo de la actividad presencial, tras tomar en consideración, entre otros factores, que Junín se encontraba en Fase 5 y las condiciones edilicias. Asimismo, destacó la continuidad laboral durante los meses de cuarentena, a través de teletrabajo en la Justicia bonaerense, habiendo 11 mil puestos de teletrabajo conectados.

“La actividad nunca cesó; el acceso nunca estuvo vulnerado, simplemente no concurrían a despacho”, aseguró el doctor Bazzani, sosteniendo que la mayoría de los juzgados estaban trabajando, que las resoluciones estuvieron saliendo, al igual que las sentencias y las medidas cautelares.

“No es que estábamos en una feria judicial ni teníamos asueto, ni la actividad estaba paralizada. Ahora se normalizan algunos estamentos como la receptoría de expedientes que estaba solamente para casos urgentes, pero los que estaban en trámite siguieron trabajando”, acotó.

El doctor Bazzani hizo hincapié en que la disposición de suspender la feria de invierno fue dispuesta por la Corte bonaerense, quien ejercía la superintendencia y organizaba todo el trabajo es ese organismo, no los magistrados ni funcionarios.

“La Corte diagrama y en forma jerárquica dispone la modalidad de trabajo. Nosotros somos órganos inferiores. Algún caso puntual quizá no vaya a trabajar, por ejemplo casos en que tienen patologías preexistentes o por cuestiones de edad, pero si no, todos tienen que concurrir”, apuntó.

Expediente digital

El doctor Bazzani destacó que la provincia de Buenos Aires ya tenía una modalidad de trabajo como el expediente electrónico, con firma digital, y que el sistema era mucho más avanzado que otras provincias o de la órbita nacional.

“El sistema ya estaba previsto, hacía dos años y medio que venía funcionando, y en este caso se efectivizó realmente, se puso en marcha en forma mucho más eficaz. Así, con la cuarentena el trabajo no mermó puesto que estaban las condiciones previstas para poder trabajar en forma electrónica, no con el expediente en papel sino digital. Eso fue un gran avance y frente a esta pandemia se pudo sortear este trance de mejor forma”, manifestó el magistrado.

“Hay 11 mil agentes, funcionarios y magistrados que se encuentran interconectados con el Servicio de Justicia o con el trabajo remoto desde su casa, ya que hay un acceso remoto domiciliario y puede desarrollar el trabajo normalmente”, puntualizó.

Abogados

Desde el Colegio de Abogados de la Departamental Judicial de Junín, su presidente, el doctor Pablo Rasuk, explicó a Democracia que la Feria Judicial de Invierno estaba suspendida en territorio bonaerense y no derogada como sí lo hizo la Corte Suprema de Nación.

De acuerdo a lo manifestado por el profesional, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires permitía compensar con dos tramos de cinco días hábiles, en un plazo no mayor de tres años, a funcionarios y empleados, según lo disponga la Secretaría de Personal de la Corte.

El abogado destacó el comienzo del trabajo presencial en Junín, en la cabecera departamental. “En principio, cada juez tiene facultad de convocar al personal, con los protocolos sanitarios del caso, manteniéndose las excepciones de las personas mayores de 60 años, las embarazadas y los pacientes de riesgo”, explicó.

En cuanto a los profesionales, el doctor Rasuk dijo que se había armado un sistema de turnos, a través de una aplicación que armó la Corte. “Habrá que sacar turno para poder concurrir por cosas muy puntuales como ver un expediente para fotocopias y demás, porque la mayoría del trabajo será por expediente electrónico”, explicó.

Respecto a las audiencias, el entrevistado manifestó que estaba implementado un servicio de teleaudiencias, por lo cual la mayoría de los juzgados estaban tratando de evitar las audiencias presenciales, pensándolas que fueran a partir de mediados de agosto y en adelante, dependiendo de la evolución del tema sanitario.

“La receptoría general de expediente estará abierta. pero los inicios seguirán siendo virtuales, por presentaciones electrónicas. También retoma su actividad la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, eso permitirá poner en marcha bastante el sistema, porque vuelven a notificarse los traslados de demanda y en los juicios ejecutivos, los mandamientos e intimaciones de pago”, dijo.

Empleados

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, Javier Miquelez, secretario general de la entidad en la Departamental Judicial Junín, indicó que “ya se estaba trabajando en un 60 o 70 por ciento, muchísimos por teletrabajo. No de forma presencial, porque la Corte había dispuesto guardias mínimas”. También recordó que desde el 5 de julio habían vuelto a funcionar los ocho juzgados de Paz de la Departamental Judicial Junín: Chacabuco, Viamonte, Lincoln, Pinto, Ameghino, Arenales, Alem y Rojas.

Además, el dirigente gremial dijo que aquellos lugares donde no haya distanciamiento social, el personal seguirá trabajando desde su casa como hasta ahora. “Todas las personas que la Corte acreditó con una llave electrónica, que pueden ingresar al sistema, si tienen la tecnología y la conectividad suficiente. Todos los empleados administrativos que no iban en forma presencial, cumplían tareas por teletrabajo”, aclaró.

“Nosotros hacemos lo que nos ordena el gobierno y extremamos las medidas de seguridad: exigimos que se cumpla la toma de temperatura al ingresar a cada edificio judicial, tanto de los empleados como de las personas que concurran; que haya distanciamiento social, que estén las barreras sanitarias en todas las atenciones al público y que haya insumos para la limpieza”, manifestó.