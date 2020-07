El pueblo cumplió 132 años y lo celebra con sus locales abiertos al público

El 7 de julio último, la localidad de Agustín Roca cumplió 132 años de historia desde su fundación.

Si bien no hubo festejos por la condición obligada de la cuarentena, el pueblo celebra que de a poco se vayan normalizando las actividades, entre estas la gastronómica, destacada por la elaboración de fiambres caseros.

En diálogo con Robertino Mouras, delegado de Agustín Roca, explicó que a raíz de la Fase 4 flexibilizada dispuesta la última semana, los restaurantes y el Club Origone del pueblo abrieron sus puertas normalmente, respetando el protocolo vigente y funcionando hasta las 23.

El entrevistado dijo que si bien Roca era un pueblo chico, la población estaba muy pendiente y a la expectativa de cuidar los protocolos y la prevención, en el marco de la pandemia.

Zona rural

“Si uno se relaja en cuanto a los cuidados que hay que tener, puede pasar que aparezcan casos como sucedió en Fortín Tiburcio, que sin querer les tocó tener”, apuntó.

Preguntado sobre las medidas tomadas en los accesos, Mouras dijo que si bien tiempo atrás habían ayudado mucho los operativos montados en la Ruta 188, a la altura del Aeródromo de Junín, que actuaba de algún modo como contención del tránsito que venía desde Junín y otras localidades, ahora ya no están más, por lo cual intentan hacer controles en el acceso a Roca y también están pendiente de la zona rural.

Ante la acotación de que lo sucedido en Tiburcio fue precisamente en un campo, aunque luego había repercutido en el pueblo, Mouras manifestó: “Siempre digo que nosotros podemos realizar todos los operativos y hacer mil cosas pero necesitamos mucho de la gente, que sea consciente, que tome el compromiso de que si va a algún lugar que avise y nosotros poder tener el correspondiente control sabiendo que esa persona viajó. Es responsabilidad nuestra controlar, pero también del vecino de estar atento y avisar”.

“Hace poquito – continuó diciendo Robertino- tuvimos un caso de una persona que vivía en el campo y estaba viajando a Buenos Aires, pero por distintos motivos no venía avisando que lo hacía. Enseguida, en conjunto con el Destacamento Policial nos acercamos al domicilio para darle las recomendaciones necesarias y que tomara conciencia de lo que estaba pasando, que nosotros no somos ajenos a eso”.

Chacinados

Este pueblo es conocido por tener establecimientos que elaboran fiambres caseros, que han sido destacados en la gastronomía nacional e internacional incluso por su calidad y sabor.

Al respecto, Robertino mencionó que hacía poco se había habilitado una fábrica de chacinados a la vera de Ruta 188, que estaba empezando a trabajar haciendo reparto de sus productos también a otras ciudades.

“Con Bromatología hay un trabajo en conjunto para que todo esté perfectamente bien y no haya ningún inconveniente”, dijo Mouras.

El inconveniente seguramente fue referido a la triquinosis que afectó a la producción de chacinados en Roca, varios años atrás, incluso hubo años en que no se hizo la tradicional cena y fiesta provincial del Fiambre Casero. Después la situación se normalizó, sirviendo de experiencia para lo que se puede y no se puede hacer en esta producción.

“Los productores han tomado conciencia de esa mala experiencia que hemos tenido. Hoy en día por suerte no tenemos inconvenientes y se toman todos los recaudos necesarios para que el producto llegue en condiciones a las familias que lo consumen”, afirmó el delegado.