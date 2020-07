Producción pública, autocultivo y más enfermedades, la nueva ley de cannabis

La producción pública de aceite de cannabis, el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y la creación de un nuevo registro de pacientes son los ejes centrales de la propuesta de la nueva reglamentación de la Ley 27.350, informó el ministerio de Salud de la Nación.

La propuesta fue presentada formalmente durante la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados que también integran organizaciones de la sociedad civil.

"Esta es la reglamentación que esperábamos en 2017 y no podemos más que celebrar que, en este contexto tan adverso, el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana para la salud no solo no es un flagelo sino que es una solución para muchos problemas", indicó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva Argentina.

La propuesta consensuada por todos los integrantes del consejo consultor avanza sobre cinco aspectos centrales: el acceso, la posibilidad de inclusión de otras patologías, la gratuidad, la investigación y la calidad.

Según informó la cartera sanitaria en un comunicado, "para garantizar el acceso se impulsa el registro de especialidades medicinales, la producción pública, se permite el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y un registro de pacientes".

Además, la propuesta establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías.

En referencia a la gratuidad, el proyecto establece que "estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva"; en tanto que sobre la investigación estipula que "los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos no requerirán autorización del ministerio de Salud".

La calidad del aceite será evaluada por las universidades, las cuales "a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso".

Durante la reunión, en la que se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento del consejo consultivo, además se amplió la participación de las organizaciones civiles de tres a seis y se designó como presidenta del espacio a la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.

"Es muy positivo cómo se abre el juego a la sociedad civil, tanto a los individuos como a nivel de las organizaciones sociales, porque se entendió que este cambio social se viene dando de abajo para arriba y habilita la horizontalidad de las prácticas en torno al cuidado integral de la salud empoderando a los usuarios", indicó Salech.

En este sentido, agregó: "Quedan muchas cosas para debatir, por ejemplo, cuáles van a ser las condiciones para el acceso al autocultivo, pero estamos convencidas de que la construcción será rica y provechosa, y que vamos a seguir trabajando en conjunto, lo cual es muy positivo".

“Quiero agradecer a las organizaciones civiles por el camino transitado por años para llegar a una ley sobre el uso medicinal del cannabis, nuestro compromiso es vincularlas con un Estado presente”, indicó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante la reunión virtual.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que la propuesta de la nueva reglamentación “era una deuda pendiente del Estado y tenía la obligación de dar una respuesta a la sociedad en relación a una ley que tiene sus limitaciones”.

Al respecto, la funcionaria subrayó que “era imperioso generar este nuevo consenso que visibilizara todo el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las universidades y de la construcción colectiva que se generó, y en ese sentido, es necesario el acompañamiento del Estado para agregar calidad, equidad, acceso y seguridad para los pacientes”.

“Alentar a la investigación”

El coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis, Marcelo Morante, dio detalles sobre el proceso encarado desde diciembre pasado y que culminó con la elaboración de una propuesta para una nueva reglamentación de la Ley 27.350 con la que se busca, entre otros puntos, aumentar la producción y facilitar el acceso de este tipo de tratamientos.

Al participar del reporte diario de la autoridad sanitaria para informar sobre la evolución del coronavirus en el país, el funcionario destacó que la convocatoria al consejo consultivo honorario fue un pedido especial del ministro de Salud, Ginés González García, que fue motorizado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Después de más de 10 reuniones realizadas desde febrero, el miércoles pasado se generó el encuentro del Consejo Consultivo que incluyó una ampliación de la representación de actores sociales, organizaciones civiles y de las universidades.

En el debate se trabajó sobre puntos calificados como "controversiales" por Morante y que van desde cómo mejorar el acceso al Cannabis Medicinal hasta cómo ampliar su uso a otras patologías, ya que la reglamentación actual solo la autoriza para la epilepsia refractaria.

También se debatió cómo "alentar a la investigación clínica, preclínica y epidemiológica" y la convocatoria a la producción a través de la red de laboratorios públicos.

Según comentó Morante, también se consiguió una "visión superadora" del artículo 8, "que planteaba la asistencia a través de un producto medicinal" y que ahora "contempla un cultivo controlado por calidad".

