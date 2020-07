Costa tiene Covid-19

El presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, confirmó que tiene coronavirus. Fue a través de un mensaje en Twitter, en el cual comentó: "Me dieron el resultado positivo de Covid-19. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, sin síntomas, en mi casa y en aislamiento".

En diálogo con Democracia, el legislador afirmó: “No he tenido síntomas, salí muy poco, tuve una reunión con tres personas, en un lugar muy amplio. Me llamaron el domingo a la noche para decirme que a uno de los que había estado en la reunión le dio positivo. Me hice el hisopado el lunes y el miércoles me dijeron que era positivo”.

Y agregó: “Era el cumpleaños y fuimos a saludarlos, no los veíamos desde marzo, mi suegro cumplía 80 años. Con tanta responsabilidad de nuestra parte que teníamos que ir a buscar cosas al departamento de Malena y no fuimos, para no ir a la casa de nadie. No fue un festejo, más que nada un saludo. Y tengo más cargo de conciencia por si le pasa algo que por cualquier otra cosa. Lo hice con todos los resguardos, a partir de que Junín estaba en Fase 5 y yo estoy en Mercedes, que está en Fase 4. Nunca es lindo tener encima el hecho de que uno pudo haber contagiado, mucho menos a un pariente. Esperemos que no. Por suerte ninguno tiene síntomas, hasta ahora, incluida Malena”.

El senador está casado con la juninense Malena Baro, exsenadora provincial, y estuvo el domingo pasado en Junín proveniente de Mercedes, según fue informado. La misma fuente indicó que cuatro personas cercanas a Costa, incluyendo su esposa, se encuentran aisladas y en observación.

Fuentes de su espacio político precisaron que el presidente de la bancada opositora debió hisoparse "porque había estado reunido con una persona que días después dio positivo" pero el legislador nunca tuvo síntomas.

Asimismo, precisaron que "se encuentra en buen estado de salud" y realiza el aislamiento en su vivienda de Mercedes.

La novedad encendió alarmas por el antecedente reciente ocurrido en el mismo edificio pero en la Cámara baja, cuando hace exactamente un mes trascendió la noticia del positivo del legislador vidalista Alex Cambell. Ese resultado obligó a hacer testeos en un importante grupo de diputados que habían mantenido contacto con él, desde el presidente de su bloque Maxi Abad hasta el titular del cuerpo, Federico Otermín.