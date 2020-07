Por unanimidad, se aprobó la Fase 4 "flexibilizada" en nuestra ciudad

El Concejo Deliberante aprobó ayer, en una sesión extraordinaria y por unanimidad, la ordenanza que convalida, con carácter excepcional, la vigencia y aplicación del Decreto 1010 del intendente Pablo Petrecca, emitido el 6 de julio último, cuando Junín entró en Fase 5, pero que regirá ahora, cuando el Distrito está en Fase 4 debido a la cantidad de infectados de Covid 19 que tiene.

Las actividades contempladas en esta ordenanza son básicamente las económicas, es decir, aquellas que permiten que comercios de gastronomía (bares y restaurantes) estén abiertos al público, los cuales deben funcionar conforme los días, horarios y protocolos establecidos por este decreto.

Quienes desarrollen esas actividades económicas y servicios deben completar una planilla, con carácter de declaración jurada, donde consten los datos de las personas que ingresen y egresen de los establecimientos donde las entidades funcionan.

La ordenanza permite la apertura de bares y restaurantes en Junín"

Según la ordenanza no están permitidas las actividades sociales con distanciamiento de hasta un máximo de 10 personas, por ser propias de la Fase 5. No pueden ser utilizados el Parque Borchex, el Parque Natural “Laguna de Gómez” y demás parques, plazas y plazoletas de la ciudad. Y tampoco está permitido ni habilitado el uso de juegos de plaza y máquinas de ejercicios dispuestas en los espacios públicos.

La vigencia de esta ordenanza depende de lo que aconseje, dictamine y resuelva la Mesa de Salud de Junín. Tiene carácter excepcional, extraordinario y precario, porque depende de lo que esta Mesa resuelva, según la situación epidemiológica de la pandemia del Covid-19.



Voto unánime

La ordenanza 7725 fue aprobada por unanimidad, es decir que contó con el voto positivo de todos los concejales, aunque algunos integrantes del bloque opositor plantearon algunos reparos.

En esta línea, el concejal Maximiliano Berestein destacó el rol importante que tendrá la Mesa Sanitaria local, que permanentemente deberá monitorear las actividades permitidas, y de existir un avance de la epidemia o un aumento de casos, podría aconsejar un retroceso de fase.

Y destacó que es bueno decirle al vecino que se tiene la capacidad de ponerse de acuerdo en el Concejo Deliberante.

Su compañero de banca José Luis Bruzzone dijo que no está de acuerdo con la ordenanza, pero que su bloque decidió apoyarla, su voto es positivo.

Bruzzone afirmó que la aprobación “sienta un mal precedente”, ya que viola el marco de fases implementado por el Gobierno bonaerense. Y advirtió que la respuesta “no lo permite la Provincia”, no se va a poder esgrimir cuando otras actividades, como la de los gimnasios, quieran abrir y lo pidan al municipio.

Señaló también que involucrando al Concejo Deliberante, el Ejecutivo municipal hizo una “jugada política muy inteligente y maquiavélica".

Victoria Muffarotto destacó el hecho de que el Concejo haya tomado una decisión política y estratégica que el Intendente “no se animó a tomar”, y que el cuerpo deliberante había sido víctima de una operación mediática y política por parte de Petrecca, cuando se dijeron mentiras sobre la sesión del martes último. “Va nuestro apoyo a los vecinos que quieren trabajar, pero estamos atravesando una pandemia de las más fuertes, con más de 4000 contagios diarios y todavía no terminó”, advirtió la edil.

Muffarotto dijo que ella votaba positivamente valorando la política, pero que coincidía con la posición de las autoridades nacionales y del Presidente de la Nación en que un comercio se puede recuperar pero un muerto, no.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio, el presidente de la bancada, Javier Prandi, señaló que no dudaba en que estaban haciendo las cosas bien, apuntalando la fuerza legal de esta ordenanza con el acompañamiento del bloque opositor.

El edil destacó el trabajo de control sanitario, teniendo en cuenta que ya había circulación comunitaria en Junín. Sin embargo, dijo que estos casos positivos no fueron producto de la apertura económica en Fase 5, aunque los contagios que se dieron fueron intrafamiliares, habiendo mayor riesgo en las reuniones sociales.

Melina Fiel manifestó que ya habían pasado 120 días de cuarentena y que no había actividad económica que lo soportara. “Debemos cuidar la gastronomía, este sector necesita la ordenanza”, dijo.

