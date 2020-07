Juan José Bazzani sostuvo que no pueden “aguantar” cerrados hasta el verano

Tras el cierre del Hotel Copahue por la cuarentena dispuesta en medio de la pandemia de Covid-19, su titular, Juan José Bazzani, se refirió a la situación que atraviesa su empresa y sus empleados.

Es sin dudas uno de los hoteles más importantes de nuestra ciudad, con 69 habitaciones, una trayectoria comercial de 45 años de historia muy destacada, ya que se han hospedado en él grandes figuras del espectáculo y de la política también, gerenciado por una familia empresarial de renombre como son los Bazzani.

En diálogo con TeleJunín, Juan José Bazzani manifestó: “Desde hace cuatro meses el hotel está cerrado y no tenemos perspectivas de cuándo se va a poder abrir. Esto nos complica porque nos genera un montón de gastos que se hacen difíciles de solventar. Los empleados están preocupados porque no les alcanza el dinero y a nosotros también nos preocupa mucho eso”.

“Estamos tratando de llegar a algún acuerdo, si seguimos o no seguimos, porque esto va para largo. Están hablando de llegar hasta el verano y no podemos aguantar cerrados hasta el verano. Veremos lo que podemos hacer”, dijo.

Respecto a los beneficios percibidos, el entrevistado explicó que la federación hotelera, FEHGRA, había pedido recursos para poder resistir. “La cuestión es que si se pudiera abrir ¿cómo hacés para arrancar? Eso es lo difícil”, acotó.



“Nosotros dependemos de Capital Federal, de Buenos Aires, pero ahí está complicado, no puede venir gente a Junín, entonces a nosotros, con que abra Junín no nos alcanza. Tenemos el restaurante pero es un complemento del hotel. El fuerte nuestro es el hotel y si no puede venir gente de Buenos Aires esto no funciona. No veo la salida”, afirmó.

Hablando de la hotelería de Junín, dijo que generalmente se sostenían del alojamiento a los viajantes, de los visitadores médicos, quienes venían en su gran mayoría de Buenos Aires.

“Están hablando de llegar al verano y ¿cómo llegás al verano con el hotel cerrado? Es imposible”, señaló Juan Bazzani.

Sobre situaciones similares pasadas por el hotel, el entrevistado recordó lo que había sucedido durante los años 2001-2002, pero dijo que en esa época por lo menos se trabajaba con la mitad de los pasajeros y se podía seguir funcionando, que en cambio ahora “es cero, ningún pasajero”, apuntó.

“Sé que una pandemia es algo inesperado pero tampoco hay una perspectiva de que se vaya a solucionar. Todos hablan de la vacuna, pero la vacuna no sale y ¿qué va a pasar?”, dijo.

Respecto a los empleados del Hotel, el directivo dijo que el miércoles último hubo una reunión con ellos y contaban con su apoyo. “Nosotros estamos tratando de ayudarlos en todo lo que podamos en lo relativo a sueldos, pero se nos complica muchísimo porque llega un momento que no sabemos de dónde sacar plata. Son 20 empleados y las cargas son grandes, la obra social, la ART, y además nos siguen viniendo las facturas de luz y demás”, concluyó Bazzani.

