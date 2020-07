Fin de semana extra large, con más movimiento en los comercios

En este feriado “puente” se percibió un mayor movimiento en el centro de la ciudad. Si bien la apertura de locales gastronómicos le aportó vida al escenario del comercio, lo cierto es que muchos juninenses salieron de compras.

Desde Comercio e Industria, Raúl Parejas coincidió en la apreciación y destacó el acuerdo arribado para que el viernes se pudiera abrir.

Marcelo Tapia, de la Asociación de Comercios, Industrias, Profesionales y Emprendedores (Acipe), reconoció que la apertura le otorgó “mejor ánimo” a los comerciantes.

“Hubo más actividad”

Parejas destacó que el feriado favoreció en cierta medida al sector comercial.

“Hubo movimiento estos días. El viernes 10 principalmente, que nos pusimos de acuerdo y abrimos. No fue una locura pero hubo más actividad. Hubo gran cantidad de comercios abiertos y eso ayudó”.

El presidente de Comercio e Industria aclaró: “Nos pusimos de acuerdo, respetando lo que corresponde al empleado”.

“Hoy (por ayer) fue una mañana agradable y ayudó mucho a que la gente saliera. Ojalá siga así, con responsabilidad para no retroceder de fase”.

Consideró que la apertura de gastronómicos también benefició al sector: “Hay que aprovechar, la gastronomía ayuda a que la gente circule. Las confiterías con gente ayuda no solo a ese sector sino también al comercio en general”.

Parejas se mostró satisfecho por “ver a la gente moverse de manera responsable. De hecho, mucho depende de la responsabilidad nuestra, aunque a veces no alcanza”.

Sobre la responsabilidad particularmente destacó que “se debe viajar por extrema necesidad y cuando se vuelve se debe hacer la cuarentena como corresponde, para cuidarse y cuidar a los demás. Hay que ser responsables”, insistió.

Por su parte, Tapia destacó que “en líneas generales el comercio ha venido trabajando lejos de volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia”.

No obstante, aseguró que mejoró el ánimo de muchos comerciantes al poder abrir los comercios.

“Ha mejorado el ánimo de la gente el poder trabajar. Eso influye muchísimo porque a veces es peor estar encerrado sin saber lo que podés hacer. Es mejor cuando sabés que con el comercio abierto podés defenderlo de la mejor manera. Entonces, siempre es para bien y mejora el ánimo”, consideró.

“Estamos lejos de volver a los estándares normales pero por lo menos el ánimo te mantiene activo cuando tenés el local abierto”.