En cuarentena: se registran más demoras en los pagos de los servicios

Las dificultades económicas que afrontan las familias en el marco de la pandemia se ve reflejada no solo en la reducción de gastos en el consumo diario, sino también en lo que respecta al pago de servicios, como gas o luz, que registran atrasos en la cancelación de las boletas.

Es así que según un informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), el stock de endeudamiento de las familias argentinas creció 4,6% en junio, empujado por las deudas "no bancarias", que aumentaron 16,1%. En consecuencia, casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes.

Baja en la recaudación

Uno de los servicios que vio caer su recaudación es el gas, que además registró atrasos en los pagos.

Consultado el director del Grupo Servicios Junín, Pablo Torres, indicó que “la recaudación cayó entre un 30 y un 35%” y agregó que “los consumidores, en su mayoría, siempre pagan con atraso”.

Asimismo, destacó que “hoy los deudores son alrededor de 6000” y que “no hay cortes sobre deudas posteriores al 1 de marzo. Solo se aplica a quienes estén en los listados que envía el Enargas. Sobre deudas anteriores se gestiona normalmente”.

Cabe aclarar que más allá de la situación actual no se puede cortar el servicio sino hasta 180 días de no haberse abonado la factura o luego de tres facturas adeudadas, continuas o alternadas.

Desde Eden, el gerente Alejandro Biancosino destacó recientemente en diálogo con Democracia que se percibe que muchos usuarios “difieren los vencimientos. Es decir, que la gente estira los pagos, pero al fin y al cabo abonan”.

Consecuencias en 11,9 millones de hogares

Según el informe, la deuda total de las familias alcanzó los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.

A su vez, destaca que si bien las deudas bancarias se redujeron 1,6 % en junio hasta los $ 1.168.217 millones a raíz de la caída en los créditos prendarios (-5,8%) y de tarjetas de crédito (-2%), la deuda no bancaria aumentó un 16,1% respecto de mayo y alcanzó los $ 736.902 millones, principalmente por el retraso en el pago de impuestos (+24%) y servicios (+15,5%).

Otro de los datos que se resaltan de junio es el aumento del temor de los hogares a perder ingresos o el empleo que, para el 44,9% de las personas, es "muy alto" y que, cuando finalice la cuarentena, si se recuperan los ingresos el 61,8% de los hogares los destinará a cancelar pasivos.

"En la medida que se liberen más actividades es de esperar que las familias vayan regularizando sus deudas no bancarias. Pero ese proceso será muy lento e irá combinado con aumentos en el stock de deuda de quienes perdieron ingresos o empleo y no recuperan todavía", analizó el CERX.

En este sentido, señalaron que la carga de la deuda en las familias será "uno de los grandes limitantes para recuperar el consumo, aun cuando los ingresos comiencen a ganar terreno", ya que "primero se cancelarán deudas y después habrá consumo".

La información recabada por el CERX surge del cruce de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con una encuesta realizada a 6.770 hogares entre el 22 y 25 de junio.

