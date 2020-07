Preocupa la violación del aislamiento en Junín: iniciarán causas penales

El elevado nivel de contagio que tiene el coronavirus obliga a extremar las medidas de prevención y, en este sentido, el aislamiento es una herramienta clave para evitar la propagación del virus.

Debido a ello, los constantes incumplimientos detectados en Junín de personas que, habiendo viajado a zonas con una alta circulación viral, omiten informar al municipio, ponen en riesgo a la población, acrecentando las posibilidades de que haya casos autóctonos y, por ende, se retroceda de fase.

Aquel que proviene de una zona viral activa debe permanecer en aislamiento.

Es que si bien la ciudad está actualmente en la Fase 5 de la cuarentena administrada, las autoridades sanitarias, tanto municipales como provinciales, pidieron a los vecinos que no se relajen en los cuidados y cumplan con los protocolos.

En esta línea, el director del Hospital “Abraham Piñeyro” de esta ciudad, Sebastián Meneses, reiteró el pedido de concientización a los ciudadanos y llamó a reforzar las medidas de prevención. “Estamos frente a un enemigo invisible, que no descansa”, alertó el profesional. "Cambiar de fase no significa que ya estemos libres del virus, es todo lo contrario, hay que seguir previniendo, cuidándonos nosotros y también siendo responsables con los demás", señaló.

El aislamiento es clave

El director de Seguridad del municipio, Luis Chami, afirmó ayer a Democracia que “hay mucha gente que está viajando y al regresar a nuestra ciudad avisa para que se haga el seguimiento. En los últimos casos de coronavirus no avisaron nada y por eso tenemos más de 60 personas aisladas.

En efecto, la Policía notificó ayer a dos personas que querían ingresar a Junín, a bordo de un remís de Chacabuco, provenientes de Capital Federal, sin dar ningún tipo de aviso a las autoridades, por lo que querían eludir el aislamiento. Estas personas fueron interceptadas en el control policial de avenida de Circunvalación y Ruta 7 y actuó Policía Ecológica.

Demanda penal

Lisandro Benito, secretario Legal y Técnico del municipio, afirmó ayer a Democracia que “el protocolo del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es bien claro y señala que aquel que proviene de una zona viral activa debe permanecer en aislamiento por catorce días”.

Y pidió “responsabilidad” a los vecinos y “no falsear datos”.

El funcionario adelantó que el lunes el municipio presentará una denuncia penal “para que la Fiscalía Federal investigue si hubo delito" en los últimos casos de personas que viajaron al AMBA. Puntualmente, se refiere al artículo 205 del Código Penal, de delitos contra la salud pública; y en segundo orden al artículo 239, que hace mención a la desobediencia ante alguna medida.

“Tiene que haber una medida ejemplar”, sostuvo.

