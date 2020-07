Reunión con referentes del básquet local y nacional

El director de Deportes del Gobierno de Junín, Claudio Fabián Yópolo, se reunió con el presidente de la Federación de Básquetbol de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación Argentina, Miguel Chami, y con el titular de la Asociación Juninense de Básquetbol, Marcelo Rodríguez.

El encuentro se concretó con el objetivo de comenzar a evaluar los protocolos para cuando la actividad pueda volver a realizarse, debiéndose destacar que, aún en Fase 5, los deportes de conjunto están prohibidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Yópolo manifestó: "Esta reunión se da en el marco de todos los encuentros que venimos teniendo con deportistas e instituciones deportivas. En este caso, recibimos a Marcelo (Rodríguez) y a Miguel (Chami) para charlar del presente y el futuro del básquet. Sabemos que esta disciplina no está habilitada, pero buscamos el encuentro para conocer cómo están los clubes de Junín, de la Provincia y del país. Es importante para nosotros poder conocer cómo se encuentran en este marco", dijo Yópolo, a quien acompañó su colaborador, David Forconi Berzotti.



Despejar dudas

Por su parte, Rodríguez indicó: "Este tipo de reuniones son importantes para conocer qué se puede hacer y qué no y despejar todas las dudas que tenemos. Aunque estemos en Fase 5, no puede haber básquet en Junín, pero nos vamos con mucha información para darles a los clubes, que son los más perjudicados junto con los chicos".

Para finalizar, Miguel Chami expresó: "Hasta que la Confederación Argentina de Básquet no brinde el permiso, no puede haber prácticas en ningún lugar. Nosotros estamos en contacto permanente con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, así como con el ministerio de Salud para evaluar cuándo se puede volver. Hoy nadie puede volver a practicar ya que es un deporte de contacto en el que a la pelota la tocan muchos jugadores. Debemos seguir esperando, pero este tipo de encuentros con el municipio son importantes para saber cómo seguimos".