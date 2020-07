La Unnoba planifica la vuelta a clases presenciales

El rector Guillermo Tamarit informó acerca de las acciones que viene desarrollando la Universidad en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto a partir de la pandemia de la COVID-19 en la última sesión de Consejo Superior. En este encuentro, realizado tanto de forma remota como presencial, también señaló que es necesario “comenzar un debate” al interior de la institución en el que se analicen medidas y protocolos a implementar “para la vuelta a las actividades presenciales”.





En su exposición, Tamarit contextualizó el momento de la cuarentena que se está atravesando, una etapa en la que se advierte “una fatiga social” por esta circunstancia, y además “distintos niveles de la crisis, que se expresan claramente en la cuestión sanitaria, pero sin dudas, también empieza a haber efectos sociales, económicos y educativos”.

Para el rector, “la respuesta a la crisis es lo que construye la postpandemia” y, en este sentido, destacó las iniciativas implementadas, como “Diálogos en tiempos de pandemia” y “Reforma 10.2”, porque permiten “además de resolver lo coyuntural, discutir cómo es el modelo pedagógico, las prácticas docentes, la autonomía de los estudiantes, la incorporación de tecnología”. Según su análisis, de esos intercambios surgieron conclusiones importantes: “La revalorización de los docentes y de la institución es un dato central de este proceso. En esto hay un conjunto de dimensiones que discutimos y sobre las que queremos construir resoluciones, no solo de coyuntura, sino también políticas de futuro”.

Justamente, respecto del futuro, la máxima autoridad universitaria planteó la necesidad de evaluar los cambios que se vienen: “Lo que tenemos por delante es comenzar un debate en relación a protocolos de carácter general para la vuelta a las actividades presenciales que, básicamente, tiene una fase que se emparenta con el momento epidemiológico del territorio; estamos en condiciones de discutir esto porque en toda la región estamos en las fases 5 y 4, en instancias que nos permiten presentar un protocolo, que esperamos poder llevar adelante acciones en forma gradual y responsablemente, pero con ciertas certezas de que a partir de agosto esto es posible”.

Tamarit sostuvo que esta propuesta deberá construirse con la comunidad educativa y puso énfasis en la necesidad de “evitar inequidades”, dado que habrá quienes no puedan regresar a la presencialidad y para ellos se deberán pensar alternativas. “La idea es no dejar a nadie atrás”, agregó.

Después de aclarar que todos los proyectos estarán sujetos a la consideración de las autoridades sanitarias, Tamarit hizo hincapié en que la Universidad también tiene que reflexionar acerca de las múltiples derivaciones que deje la pandemia. “Todos tenemos contactos muy concretos de gente que, sin lugar a dudas, va a sufrir consecuencias en muchas dimensiones: económicas, sociales, educativas, culturales. La crisis es profunda y va a requerir que, una vez que podamos saltear la emergencia sanitaria, sigamos muy pendientes del resto de los efectos que este período va a tener”, concluyó.

