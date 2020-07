Se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Junín

El Gobierno de Junín informó ayer que una persona de nuestra ciudad resultó positiva de Covid-19.

Se trata de un hombre de 52 años, que había viajado a Capital Federal, por trámites, el pasado 25 de junio.

Actualmente, se encuentra internado y aislado en el Sanatorio Junín.

Asimismo, a raíz de este hecho se está realizando la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los contactos considerados estrechos.

Tras conocerse este nuevo caso, desde el municipio informaron: "entramos en Fase 5, a modo de prueba durante una semana. Por el momento no habrá cambios, pero seguiremos en alerta permanente, monitoreando los casos, y evaluando las medidas que sean necesarias”.

Al día de hoy, además de este caso confirmado, en Junín hay cuatro casos positivos no residentes: una pareja oriunda de Buenos Aires y su hijo de un año que se encontraban en Fortín Tiburcio y un hombre de 64 años, de la localidad de Henderson. La mujer de 53 años, proveniente de Valentín Alsina, recibió el alta ayer.

Además, ayer se registraron tres casos sospechosos, sin nexo epidemiológico: una mujer de 27 años, con neumonía, internada en una clínica privada; un hombre de 29 años y otro de 70, ambos con neumonía, quienes se encuentran internados en el Hospital.

Además hay 5 casos recuperados de nuestra ciudad y 2 no residentes.

