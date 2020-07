Con protocolos y promos, reabrieron los locales gastronómicos en Junín

El ingreso de Junín a la Fase 5 de la cuarentena administrada habilitó desde ayer –como anticipó Democracia- la apertura de los locales gastronómicos, de 7 a 23. En una recorrida realizada ayer por este diario por bares, cafés y restaurantes de la ciudad recabó que muchos ya abrieron sus puertas al público, con los protocolos sanitarios correspondientes y promociones para atraer a los clientes.

Sin embargo, como esta primera semana es a prueba, de acuerdo a la evolución que tenga esta fase, algunos comerciantes prefirieron esperar para abrir, por una cuestión de costos y de logística.

En este contexto, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, afirmó a Democracia que esperan una resolución de la Municipalidad, para que les aclare algunos pormenores. “Estamos esperando, por ejemplo, saber si vamos a poder tener mesas afuera como hemos pedido, o no, u otras cosas que el municipio entienda que debemos cumplir. Queremos saber dónde debemos presentar la lista de clientes, que es obligatoria, debido a que hay que registrar a cada persona que ingresa al local”, dijo el dirigente.

“Algunos se han animado a abrir sus puertas. En el transcurso de la semana veremos quiénes son los que van abriendo. Hay mucho miedo de tener que invertir en mercadería y por ahí pasamos de nuevo a la Fase 4, por eso de a poco van a ir abriendo y se irá viendo cómo marcha a medida que transcurran los días”, apuntó el directivo.

A la pregunta de si aquellos que cerraron sus puertas quizá vuelvan a abrirlas al reactivarse el consumo, dijo: “Sé de algunos que cerraron, uno de ellos tenía 18 años de antigüedad y no va abrir. Ahora, en estos momentos no hay nadie que diga voy a cerrar, aunque algunos tenían miedo de abrir e iban a esperar”.

“Creo que la crisis económica que estamos viviendo va a explotar después de que abramos, cuando volvamos a la normalidad. Seguir en actividad dependerá mucho también de los planes de pago que se puedan lograr, debido a las deudas que se han ido tomando durante la cuarentena”, manifestó.

Juan Pablo Mansilla, propietario de un local gastronómico, se refirió ayer en una red social a la situación que atraviesa el sector: “Empiezo a escribir y siento que se me hace un nudo en el pecho, piel de gallina, emoción en mis ojos. También soy consciente de que no sabemos cuánto vaya a durar, pero ya con esta sensación me alcanza para recargar al máximo las energías y saciar las ganas de volvernos a encontrar, prender las luces, el tele, el proyector, musicalizar el aire y llevarte a la mesa nuestros más ricos platos calientes. Seamos conscientes y responsables y disfrutemos juntos a nuestro querido City Rock”.



Registro

Sabido es que los bares, cafeterías y restaurantes deben cumplir determinado protocolo de la provincia de Buenos Aires. En el mismo protocolo hay una planilla donde se deben registrar los clientes que ingresan al local.

Según lo manifestado por Casella, de acuerdo a ese protocolo, los restaurantes tendrán que hacer la reserva, con nombre y apellido y número de documento del cliente. “Después eso se va a enviar a un link o donde nos indique la Municipalidad para que ellos lleven un control. Esto será en caso de necesidad, de que aparezca alguien contagiado y se sepa dónde estuvo y con quién. Cuando uno va a un restaurante debería presentar su DNI, para que quede ciertamente registrado y haya mayor control”, explicó.



Hoteles

Casella, quien es dueño de uno de los hoteles de Junín, manifestó que los hoteles están cerrados desde hace más de 100 días, desde el inicio mismo de la cuarentena, que solo están semiabiertos los tres que prestan un servicio esencial, que alojan a familiares de pacientes internados en Junín, provenientes de otros lugares, y están cerca de los centros de salud.

Sobre la hotelería, el entrevistado hizo saber que todavía está cerrada, salvo excepciones. “Los que están semiabiertos son aquellos que trabajan con casos esenciales, con actividades esenciales. Concretamente son los que trabajan con familiares de personas que están internadas en las clínicas, los que se ubican en las cercanías de las clínicas”, explicó.

“Hay tres hoteles que trabajan de esa forma, pero con muy pocas habitaciones ocupadas. Es una necesidad, una cuestión humana ya que se le da alojamiento a gente que tiene familiares internados; o por ejemplo otro caso, mujeres que habían sido mamá pero tenían los bebés internados. Pero no hay actividad en los hoteles por alojamiento de viajantes o personas que vienen a Junín por cuestiones de trabajo”, aclaró Juan Casella.

“Para nosotros, tener más de 100 días cerrado es una locura. Por eso va a depender de una ayuda estatal que nos permita después mantener el negocio. Cuando se abra vamos a tener los gastos normales más todo lo adeudado”, concluyó.

Qué cambia en esta nueva etapa en la Ciudad

-Servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos, de lunes a domingos, de 7 a 23. Solo para residentes, con turno previo.

-Actividades culturales, de lunes a domingos, de 7 a 18: Sin público. Máximo, diez personas.

-Práctica de deportes, de lunes a domingo, de 7 a 18: deportes individuales, sin contacto y al aire libre: tenis, tenis de mesa, golf, náutica, pesca (solo para residentes), pádel, atletismo, ciclismo, colombófilas, triatlón, motos, patín y parapentes.

-Reuniones sociales con distanciamiento físico, de lunes a domingo, de 7 a 23: máximo de 10 personas.

En todos los casos deben respetarse los protocolos dispuestos por la Provincia y que podrán consultarse en la web del Gobierno de Junín.

