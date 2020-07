Junín pasó a Fase 5 de la cuarentena, que estará a prueba por una semana

Junín ingresó ayer a la Fase 5 de la cuarentena y, como adelantó Democracia –en exclusiva- en su edición impresa del sábado último, los comercios extenderán el horario de cierre hasta las 18, mientras que también se habilitarán a partir de hoy los locales gastronómicos, las actividades culturales y deportivas, con los respectivos protocolos.

En efecto, a través de la resolución 882/2020, el Gobierno bonaerense informó los cambios de fase en los distintos municipios. En este contexto, se informó el ingreso de Junín a la “nueva normalidad”, tras no haber tenido contagios autóctonos en los últimos 21 días.

“No podemos relajarnos”

En una conferencia de prensa, el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, afirmó: “Hemos tomado un centenar de medidas desde el Estado para que la comunidad las respete. Pasar a Fase 5 no significa que esto ya pasó. Ahora más que nunca no podemos relajarnos y hace falta una gran responsabilidad social e individual”.

“No podemos pensar que podemos ser ajenos a esta situación. Seguramente va a haber casos de Covid-19 en Junín. Por eso es muy importante la conciencia colectiva y entender que lo peor no pasó. Y pasar a esta fase depende de cada uno de nosotros”, remarcó el jefe comunal.

Es importantísimo que tengamos mucha conciencia y responsabilidad, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

“El sector comercial tendrá abiertas sus puertas una hora más, hasta las 18, y los sábados se mantiene de 9 a 13. Además, los locales gastronómicos estarán autorizados de 7 a 23, de lunes a domingos”, informó el funcionario.

“También se van a habilitar las actividades culturales, sin espectadores, y deportivas individuales, de lunes a domingos, de 7 a 18”, señaló.

“Por último, se encuentran las reuniones sociales, con un estricto protocolo, y con un máximo de diez personas, de 7 a 23”, indicó. Y advirtió que las reuniones no se podrán realizar en espacios públicos como plazas, el Parque Borchex o el Parque Natural Laguna de Gómez.

“Es importantísimo que tengamos mucha conciencia y responsabilidad. Una sola persona que no haga las cosas bien o comparta el mate con otra nos genera una situación de riesgo sanitario como ha pasado en ciudades vecinas”, subrayó.

“Este pase a la Fase 5 será a prueba, por una semana. Confío en que, con estos más de cien días de cuarentena y de hablar de protocolos, estamos en condiciones de entrar a la siguiente instancia del aislamiento. Esto dependerá de todos”, aseveró.

Gastronomía

Uno de los sectores más complicados por la cuarentena es el de los hoteleros y gastronómicos, que podrá volver trabajar, de lunes a domingos, de 7 a 23, con el cumplimiento del protocolo estipulado por la administración bonaerense. “Se deberá completar, diariamente, un formulario web con los datos de las personas que ingresan al restaurante para una posible trazabilidad y seguimiento epidemiológico”, afirmó la secretaria de Gobierno municipal, Agustina de Miguel.

Además deberán dejar una mesa de por medio (a dos metros), por lo que trabajarán a un 50% de la capacidad del local, con alcohol en gel en todas las mesas y un registro de clientes para localizarlos fácilmente en caso de que se detecte un caso positivo.

“Esta unificación de horarios abarca, además, al delivery y el retiro en el mostrador. Para el caso de los locales se deberá realizar reserva previa para respetar los tiempos de desinfección”, explicó de Miguel.

Cabe recordar que el viernes pasado, el intendente Petrecca elevó al Concejo Deliberante la declaración de la emergencia gastronómica y hotelera en el partido de Junín por 180 días, que incluye a hoteles, restaurantes, birrerías y resto pubs.

La medida busca acompañar al sector en medio de la crisis económica que atraviesa el país, y coincide con el ingreso a la Fase 5. La iniciativa, que deberá votar el Concejo, contempla el 100% de exención de las tasas para el rubro.

También se faculta al Ejecutivo a realizar planes de pago con quitas de intereses y plazos para las deudas en ejecución y que se encuentren impagas a marzo de 2020, a partir de la finalización de la emergencia.

Además, el municipio informó que también elevarán un pedido de emergencia al Gobierno provincial para que, en base a la ley 14.209 y su reglamentación, puedan también declarar la emergencia del sector turístico en Junín.

Deportes y gimnasios

También algunas actividades deportivas recuperaron terreno y podrán volverse a llevar a cabo en esta Fase 5 de la cuarentena. Entre ellas se encuentra el tenis, tenis de mesa, golf, náutica, pesca, pádel, atletismo, ciclismo, triatlón, colombófilas, patín carrera, motos y parapente. Con algunas de estas se habilitará también el acceso a la Laguna de Gómez.

“Se podrán realizar en el exterior y sin contacto físico, con los protocolos correspondientes y la planilla de ingreso y egreso”, afirmó de Miguel. La pesca deportiva podrá llevarse a cabo desde la costa o embarcado y habrá ocho pesqueros en funcionamiento.

“En relación a los gimnasios, al estar prohibidos por el Gobierno bonaerense, pusimos a disposición los complejos ‘Beto’ Mesa y San Martín para el desarrollo”, dijo la funcionaria. Y agregó: “Es una alternativa para que puedan volver y el alumno tenga relación con el profesor de siempre”.

“Se insta a que los deportes se realicen en forma individual, para entrenamiento y sin contacto físico. Además, ya se encontraban permitidas las caminatas, las salidas recreativas, el trote, el atletismo y el ciclismo solo en espacios abiertos”, destacó.

Cultura

En el caso de las actividades culturales, autorizadas de lunes a domingo, de 7 a 18, “se encuentran comprendidos los ensayos, grabación y producción artística, y no está permitida la concurrencia de espectadores”, dijo de Miguel. “Se podrán realizar en espacios abiertos y cerrados con un número máximo de 10 personas”, informó.

Carlos Lombardi, secretario de Salud municipal, manifestó: "Hacemos hincapié más que nunca en la importancia de las medidas de prevención sanitarias y, en cuanto al uso de redes sociales, pedimos mucha cautela para comunicar cosas referidas a la salud porque la irresponsabilidad en su uso trae aparejados innumerables inconvenientes”.

“Es imposible que el Estado pueda controlar el 100% de las situaciones que se puedan presentar en la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad individual en beneficio de la comunidad y es fundamental que se respeten todas las normas que venimos anunciando desde el comienzo de la pandemia”.

Seguidamente, Lombardi hizo referencia a los casos positivos de Covid-19 detectados en Fortín Tiburcio: “Se trata de tres personas que llegaron desde el AMBA y que no cumplieron con el aislamiento obligatorio, lo que nos obliga a tener a 23 personas en aislamiento y en seguimiento por ser contactos estrechos de ellos”.

