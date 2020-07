La Unnoba entregó envases para muestras al Hospital

Con la presencia del intendente, Pablo Petrecca, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, entregó al director asociado del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, Mario Scévola, envases para trasladar de manera segura las muestras para determinar si una persona tiene o no Covid- 19.

De esta forma, se pone una vez más de manifiesto el trabajo en conjunto entre los diferentes actores institucionales de la ciudad.

Al respecto, el rector de la casa de altos estudios expresó: "Le estamos haciendo entrega de envases para el traslado de las muestras. También invitamos al intendente Petrecca para repasar las diferentes instancias en las cuales venimos trabajando. Tanto la universidad como el hospital y el municipio venimos trabajando de manera muy estrecha y a la vista están los resultados. También el Intendente nos acaba de comunicar el pase a Fase 5 de nuestra ciudad y quiero rescatar sus palabras en la conferencia de prensa, cuando decía que ahora todos tenemos una responsabilidad mucho mayor. Hoy tenemos esta posibilidad y, entre todos, la debemos cuidar para no retroceder. Está en cada uno de nosotros poder continuar en esta fase".

Por su parte, Petrecca señaló: "Ya hace más de cinco meses que venimos trabajando en conjunto con la conformación de la Mesa Sanitaria, que cumplió un rol fundamental para que hayamos pasado a la fase 5. Esto no es fruto de la casualidad, sino de la gran tarea que venimos haciendo desde marzo. Hubo muchos actores que se comprometieron y también es importante destacar el compromiso de los vecinos de Junín. La gran mayoría así lo hizo y el comportamiento en general fue muy bueno para poder estar hoy en Fase 5. Aunque esto no nos puede permitir relajarnos".

"Todos tenemos una gran responsabilidad individual y por eso el mensaje es tener un mayor compromiso. Hemos puesto una gran cantidad de recursos para que nuestra ciudad tenga hoy la posibilidad de abrir nuevas actividades tanto productivas como deportivas. Agradecemos el compromiso de la universidad, que siempre está, y del hospital que es clave y demuestra la referencia que tiene en toda la Región. También destacar el trabajo del Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (Ciba) de la Unnoba, que viene desarrollando una tarea clave en todo este contexto, analizando cada una de las muestras", agregó el Jefe de Gobierno de Junín.

Para finalizar, Scévola destacó: "Queremos agradecer todo el trabajo en conjunto que venimos haciendo tanto con la Unnoba como con el municipio. También integramos el comité de salud y estamos desde el primer momento. Ante este cambio de fase debemos reforzar, aún más, las medidas preventivas, como la higiene personal y de los lugares, el tapaboca y nariz y evitar tocarnos los ojos. Más allá de todo lo que podamos hacer como instituciones, lo fundamental es el cuidado de cada uno para cuidarnos entre todos. Este material es muy importante para agilizar todo el circuito y con esto podemos tener resultados mucho más rápidos".