Cómo vive Tiburcio los primeros casos ocurridos en la zona rural del Partido

Darío De Francesco, delegado municipal de Fortín Tiburcio, explicó cómo vive el pueblo estos primeros casos en la zona rural del distrito de Junín, luego de que un productor agropecuario y su familia se vieran afectados por COVID-19.

En primer término aclaró que el protocolo previsto para los productores agropecuarios que viajan a la ciudad de Buenos Aires o al conurbano y vuelven a sus campos es tener principalmente el Certificado de Circulación Nacional.

Según lo expuesto, lamentablemente no hay manera de impedir el ingreso cuando tienen dicho permiso por desempeñar tareas esenciales, como son las agrícolas.

Lo concreto es que, luego de conocerse el último caso de tres infectados por coronavirus en una misma familia, en un campo de Tiburcio, hay 13 personas aisladas en el pueblo y 9 en la zona rural. Se trata de empleados del productor agropecuario, contactos estrechos como el puestero y su esposa de la estancia en cuestión.

El problema

En diálogo con Democracia, De Francesco manifestó lo siguiente: “las primeras medidas se tomaron a la noche del domingo, cuando se procedió a la notificación y aislamiento a los contactos más estrechos, secundarios y algún terciario también. Le exigimos que por 14 días no salgan de sus casas. Al resto de la gente del pueblo y de los campos, que se cuiden como lo han venido haciendo. El distanciamiento y el barbijo son fundamentales”.

A la pregunta de cuáles eran las medidas que debían adoptarse respecto a los dueños de la estancia y de los predios agropecuarios que vienen del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), el delegado explicó: “lamentablemente, si tienen permiso nacional como persona esencial del agro pueden entrar y salir de sus campos. Generalmente esa gente no pasa por el pueblo, en este caso Tiburcio, tiene entrada a cinco o seis kilómetros de acá. El gran problema es para quienes trabajan ahí, en el campo y que son de Tiburcio”.

“Con el permiso nacional pueden ir y venir. Si hay algún contagio, se origina un problema, como pasó. Lamentablemente, esto habría pasado porque una señora tuvo un mal diagnóstico, desde Buenos Aires. Supuestamente se había ido a hacer atender al Hospital Italiano. Ahí estaba el hijo, que es el integrante de la familia que el domingo dio positivo”, dijo.

“Sabemos que el AMBA está muy complicado por la pandemia. Es importante la responsabilidad de cada persona. Pasó lo del contagio y nos duele un montón. Espero que esto no siga. Hay contactos estrechos que son de aquí, y estarían medio complicados el puestero y la señora que están cerca del chalet de la estancia”, manifestó el entrevistado.

El delegado dijo que hay 13 personas del pueblo de Fortín Tiburcio aisladas y 9 del campo. Algunos son empleados y otros familiares de algún empleado.

Sostuvo que las personas de esa zona vienen cumpliendo muy bien la cuarentena y el aislamiento social obligatorio y preventivo. “Nos afectó este caso, en una comunidad chica como Tiburcio. Veremos qué sucede con los casos aislados y trataremos que no se extienda. Las personas que están aisladas no pueden salir a ningún lado por 14 días”, afirmó.

De Francesco dijo que si bien ninguno tenía síntomas hasta el mediodía de ayer, la situación debía observarse constantemente.

“Es un día a día, minuto a minuto más bien. Hasta ahora no tenemos noticias de que alguno de los aislados tenga síntomas. Creo que una familia, además de la que dio positivo, puede estar complicada porque estuvo en contacto directo con ellos. Los primeros contactos más estrechos, digamos”, concluyó.

"Cada familia se cuida"

Ariel Chierichetti, productor rural de la zona de Tiburcio, al ser consultado por Democracia, aseguró que en las comunidades chicas, los vecinos siempre se cuidan desde el momento mismo en que apareció la pandemia de COVID-19.

“Cada familia se cuida mucho. Es decir, nos cuidamos mucho entre nosotros. Acá no hay gente que se junta, ni nada de eso. Y cuando uno va a las ciudades grandes, cumplimos los protocolos correspondientes: distanciamiento, barbijo, alcohol en gel, lavado de manos. Acá se cuida mucho ese detalle y creo que en Junín también. No somos diferentes a otros”, manifestó.

Chierichetti dijo que se había enterado de lo sucedido por las redes sociales, porque no había ido al pueblo. “Estamos sorprendidos de que esta comunidad chica sea el centro de atención de todos por un caso así. El delegado explicó cómo era la situación, sobre la gente que había venido de afuera y había contagiado. Ahora hay un montón de gente aislada”.

“Sabemos que es una familia dueña de una empresa grande, que le da trabajo a mucha gente que tiene vinculación con Tiburcio, que tiene sus familias en el pueblo. Si bien son de Buenos Aires, al ser productor agropecuario, tiene la autorización correspondiente para viajar y por eso ha ido y vuelto”, sostuvo.

--

--> Suscribite al Verpertino y recibí las principales noticias de la tarde en tu email, de lunes a viernes a las 18