Una pareja y su hijo de un año, los tres nuevos casos de coronavirus en Junín

Tres personas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaban en un campo de Fortín Tiburcio, dieron positivo de coronavirus ayer.

Se trata de un matrimonio y su hijo, menor de edad, que tuvieron contacto estrecho con otros ciudadanos, por lo que hay al menos veinte aislados a quienes se les realizará un seguimiento.

Desde el área de Seguridad, el secretario, Andrés Rosa, y el director, Luis Chami, realizaron las notificaciones pertinentes y el aislamiento de vecinos junto a personal de Policía Ecológica.

Los pacientes -un hombre de 34 años, una mujer de 35, y un niño de uno, todos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires- se encuentran internados y aislados en la Clínica La Pequeña Familia.



“Estos nuevos casos, al ser no residentes, no afectan el pase a Fase 5”, afirmaron desde el municipio en un comunicado, aunque corresponde aguardar la definición del gobierno bonaerense, que determina los cambios de fase de los diferentes distritos.

Asimismo, anoche, en la red social Twitter, el intendente Pablo Petrecca publicó: "Mañana (por hoy), luego que la Provincia publique la correspondiente resolución, estaremos brindando toda la información sobre el cambio de fase”.

Al momento en la Ciudad hay cinco casos confirmados en tratamiento, todos ellos no residentes en Junín. Además de la pareja y su pequeño hijo, se encuentran un hombre de 64 años, oriundo de la localidad de Henderson, y una mujer de 53 años, de Valentín Alsina. Ambos se encuentran internados en clínicas privadas.

Cabe destacar que los cinco contagiados con Covid-19 de nuestra ciudad ya se han recuperado. El sexto curado es una persona de de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal.

Además, desde la Secretaría de Salud del municipio, informaron que ayer no hubo sospechosos.

Salto

La Municipalidad de Salto, informó que ayer se sumaron ocho nuevos casos confirmados de coronavirus, lo que suma un total de 55 a la fecha, 21 activos y 34 recuperados.

Hoy, el Comité de Emergencia Municipal brindará una rueda de prensa para ampliar la información.

Bragado

Una mujer de 49 años es el nuevo caso positivo de coronavirus en Bragado y el séptimo en ese distrito desde el inicio de la pandemia.

Según confirmó la Dra. Mónica Pusso, se trata de una obstetra que trabaja en Suipacha y que no presta servicios en otro lugar. Se encuentra asintomática y está atravesando la recuperación en su domicilio.

La responsable de la Secretaría de Salud dijo que no hay contactos estrechos aislados relacionados a este caso. En Suipacha hay 17 casos confirmados y se transforma en una zona caliente luego del fallecimiento de un médico que viajaba al AMBA.

Alberti

Este sábado, el hisopado pendiente a un policía, aislado en el Hospital Municipal, arrojó resultado positivo, por ende ya hay cuatro casos confirmados en Alberti y dos se encuentran activos.

Se trata de un oficial de 34 años, que presta servicio en la ciudad de Mercedes. El reporte señala que el paciente se “encuentra estable, asintomático, de buen estado general y en sala de aislamiento del Hospital Municipal”.

Como consecuencia, hay seis personas aisladas que son contactos estrechos del policía que contrajo el virus cumpliendo funciones en la comisaría de Mercedes.

Chivilcoy

El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos informó ayer que se ha confirmado un caso positivo de Covid-19 en esa ciudad. Se trata de un hombre de 45 años, el cual fue operado de la rodilla en IMO, derivado del Hospital Municipal. Asimismo, se comunicó que se está a la espera de 70 resultados más, y se adelantó que Chivilcoy continuará en Fase 4.

En tanto, el mandatario advirtió que se está a la espera de 70 resultados más. “Todavía restan conocerse varios resultados importantes; esta demora se debe a que seguramente muchos laboratorios durante el fin de semana no trabajan o merman su trabajo”, puntualizó.

En cuanto al estado de salud de todos los casos activos, el secretario de Salud, José Caprara, precisó: “Tenemos tres pacientes internados que están estables, y el resto, quienes están aislados en su domicilio, están evolucionando bien”.