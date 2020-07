Laura Guerrero, destacada artista plástica participa de un concurso virtual

Laura Guerrero, artista juninense radicada en Pergamino desde hace varios años, es autora de una de las obras pictóricas preseleccionadas que se podrá ver a partir de hoy en una galería de arte virtual, en el marco del concurso “Tiempos ambiguos”.

El mismo es coordinado por Graciela Burgos, quien ha convocado como jurado a la destacada artista internacional en Hiperrealismo, la mexicana Magda Torres Gurza.

La artista juninense se mostró muy emocionada ante las elogiosas palabras de la jurado Magda Torres Gurza –destacada artista visual y maestra mexicana, de gran trayectoria internacional-: “Muy merecido. Una gran obra, con altísima calidad, detalles y técnica, felicidades. Tienes arte en tus manos”, le transmitió la reconocida pintora.

El concurso

“En este momento de tanta tristeza que hay en todos lados por la pandemia, es maravilloso que cien obras sean mostradas para deleitarse. La artista plástica porteña Graciela Burgos, a partir de este lunes 6 de julio y hasta el 13 de julio, organizó la galería virtual. Ella generará en su Facebook (que abierto al público en general) un link, donde la gente podrá entrar a esta galería virtual y votar una obra determinada con un ‘Me gusta´ o ‘Me encanta’. Habrá un premio por la más votada por la gente, explicó Laura Guerrero, quien por supuesto competirá con su pintura al óleo hiperrealista denominada “Marruecos”, donde se destacan los ojos de una mujer, enmarcada por un pañuelo rojo.

La particularidad de este concurso, que por supuesto tendrá un ganador, es que la gente podrá participar del mismo, eligiendo a la obra expuesta que más considere, poniendo un “Me gusta”, elección que será parte de una sumatoria a tener en cuenta por los organizadores.

Su trayectoria

Laura Guerrero, hija de José Guerrero y Ana María Nogueira, vivió 30 años en Junín y tiene raíces no solo familiares sino de amistad, incluso alumnas que hoy participan de sus talleres o seminarios, incluso en tiempos de pandemia.

Aprendió y practicó distintas técnicas de pintura haciendo cursos en Capital Federal. La fotografía la aprendió en función de la pintura, es decir ella pinta lo que fotografía, generalmente. Desde el 2000 decidió radicarse en Pergamino, junto a su familia, y en lo profesional se perfecciona en Figura Humana, con el maestro Miguel Ángel Protzman, de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, en tiempos de pandemia, toma clases en forma virtual para seguir avanzando, pero también da clases porque aprende “junto a la gente”, subrayó.

Desde su taller, en Pergamino, se contacta con sus alumnas, algunas de ellas de Junín, con las cuales se reencontró por estos días, a través de los seminarios online. “Eso me dio un placer enorme y una satisfacción increíble – dijo Laura- . Una de ellas nunca más había pintado, desde que yo me vine a Pergamino. Por diferentes cuestiones se hacía complicado ir a Junín. Ahora nos reencontramos”, manifestó.

Consultada sobre el hiperrealismo, como técnica y forma de arte pictórico, la entrevistada dijo que “lleva tiempo y dedicación”. En su caso fue elegido para hacer su camino de crecimiento en el arte, que es fundamentalmente una “cuestión de sentimiento”, tanto por parte del artista como de quien lo puede apreciar.