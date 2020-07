Maternidad segura en el actual contexto de la pandemia de Coronavirus

El parto respetado, en el contexto de la pandemia, “sigue siendo un derecho y todo el equipo de Salud de Clínica La Pequeña Familia se ha preparado para que así sea”, destacan desde la institución.

A su vez, es aquel en el que se respetan una serie de aspectos como “la evidencia científica actual sobre aquellas situaciones que son importantes desde el punto de vista médico, para la mamá y para su bebé; el mecanismo natural del parto, los tiempos necesarios y el proceso de parto; respetar los deseos y las necesidades de cada mamá, por ejemplo, quién desea que la acompañe, qué método de alivio del dolor quiere elegir, cómo quiere amamantar a su bebé; respetar el entorno del parto, un entorno cálido, confortable, de intimidad; el derecho de la mamá a estar informada adecuadamente y a elegir libremente entre las diferentes opciones de asistencia del parto o cesárea; respetar las necesidades del bebé, como el contacto piel a piel, su atención en el parto, entre otras”.

Todos los partos deben ser respetados, “ya sea un parto abdominal (cesárea) o un parto vaginal, porque el respeto es parte inherente de cualquier proceso de nacimiento”.

Para que el momento del nacimiento pueda ser vivido en un contexto que aporte seguridad, destacan: “Hemos confeccionado protocolos de asistencia en conjunto con el Comité en Control de Infecciones de la Institución”.

Estos protocolos fueron realizados respetando siempre los derechos de la mujer y los del bebé.

“Si bien en la ciudad de Junín no se ha detectado aún circulación viral comunitaria, y los casos positivos de los últimos días tienen claro nexo epidemiológico con zonas de circulación viral, el municipio y nuestro equipo de salud continúan en alerta epidemiológica. Por lo tanto, las medidas de contención y prevención conocidas por todos continúan vigentes”.

En ese aspecto, destacan el uso permanente de cubre boca/nariz correctamente colocado, al ingresar a la Institución, durante la internación y al ingresar alguien del equipo de salud en la habitación; el lavado de manos frecuente, con agua y jabón o alcohol (gel o hidroalcohol); el distanciamiento de 2 metros respecto a otras personas; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; estornudar o toser en el pliegue del codo.

Asimismo, recomiendan evitar las consultas presenciales innecesarias utilizando las líneas telefónicas y los mensajes por WhatsApp.

“Ante la necesidad de acudir a la guardia, ya sea porque se está comenzando el trabajo de parto o por pérdida de líquido, o por cualquier otra consulta, pedimos venir con un solo acompañante, que no tenga factores de riesgo, que no sea mayor a 60 años, (ni un niño) y que no tenga otras enfermedades”, destacan.

Tanto la mujer como su acompañante deben concurrir con cubre nariz/boca adecuadamente colocado (cubriendo la nariz y la boca).

“Si la frecuencia respiratoria o ritmo respiratorio es mayor que el que se tiene en reposo, producto de las contracciones, se debe chequear que el tapabocas permita respirar cómodamente a ese ritmo. Acomodar el tapabocas permanentemente o tener que sacarlo para respirar demuestra que no es adecuado y que no cumple su función, ya sea porque el material es inapropiado o está muy ajustado y no permite recambio de aire”.

En la clínica

Al arribo en la clínica, “se evaluará el motivo de consulta, se le realizará a la mujer un Triage (por personal administrativo de admisión o de quirófano, secretaria de demanda o mesa de entradas dependiendo del horario y del día)”.

Este Triage, además de contener datos personales y procedencia, consta de una serie de preguntas sobre la presencia de algunos síntomas en los últimos días (tos, dolor de garganta, fiebre, falta de aire, falta de olfato o de gusto, cansancio importante, chuchos o escalofríos). También se pregunta si se ha estado en contacto con algún caso sospechoso o confirmado de Covid19.

Esta evaluación define el lugar de la clínica por donde va a transitar y dónde se internará, además del tipo de equipo de protección que el personal que va a asistir a la mujer tendrá que utilizar.

“En la internación, el acompañante deberá permanecer dentro de la habitación y en lo posible no ser relevado por otra persona. El cubre nariz/boca debe ser utilizado todo el tiempo dentro de la Institución y no es necesario en el parque al aire libre”.

La pandemia ha modificado algunas condiciones de trabajo, pero no la libertad de movimientos, “estar acompañada, utilizar la pelota de esfero dinamia, o darse una ducha relajante, utilizar analgesia peridural cuando se lo requiera, el contacto piel a piel con el bebé, el clampeo tardío del cordón, entre otros”.

Parto sin modificaciones

El proceso del parto no se ve modificado por la situación epidemiológica.

“En nuestra Institución trabajamos con el modelo “parto natural sin intervención médica innecesaria”, por lo cual, cada trabajo de parto y parto se acompaña y solo se interviene cuando es estrictamente necesario, para corregir desviaciones de la normalidad y encausarlo. No tenemos prácticas rutinarias como rasurado, colocación de sueros, uso de oxitocina, ruptura de membranas o episiotomía. Tampoco es necesario por la pandemia inducir el parto o programar una cesárea. Ese tipo de indicaciones depende de las condiciones obstétricas y no del nuevo coronavirus, en nuestro actual contexto”.

“La evidencia médica demuestra que el proceso del parto es más seguro mientras menos se intervenga. Las intervenciones se deben utilizar cuando son necesarias y estén indicadas, y la mujer siempre será informada, al igual que su acompañante”.

El momento del alta en general es de 24 horas a 36 o 48 horas (parto o cesárea), dependiendo de la evolución de ambos.

“En este contexto no están permitidas las visitas. Cuando se dé el alta, incluso en casa, tampoco es recomendable poner en contacto al bebé con gente. Hasta tanto esta situación epidemiológica continúe, nos tenemos que mantener en alerta y respetar las medidas de prevención”.

Los profesionales que asistirán al momento de parto “es el equipo mínimo necesario: el médico obstetra y la partera, junto con el neonatólogo”.

A su vez, cabe destacar que en el caso de que se tenga que viajar “se necesita permiso para ingresar a Junín o certificar que se es paciente de esta Institución”.

“Si la mujer tuviese síntomas compatibles con Covid 19, o estuviera en alguna circunstancia epidemiológica especial (vivir en lugares de circulación comunitaria), se realizará un hisopado previo a la internación.