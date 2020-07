El horario corrido en comercios: un debate que crece de la mano de la cuarentena

Son muchos los cambios que trajo consigo la medida de aislamiento decretada en la pandemia de coronavirus, al punto de plantear lo que muchos llaman una nueva “normalidad”.

Nuestra ciudad, con una tradición comercial de horario cortado, no solo de comercios sino en muchos casos también de empresas, hoy cumple una jornada de horario corrido a la que muchos se acostumbraron y algunos lamentan.

Democracia consultó sobre una posible continuidad del horario corrido en la pospandemia a Manuel dos Reis, vicepresidente de Comercio e Industria, Federico Melo, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, y Marcelo Tapia, referente de la Asociación de Comercios, Industrias, Profesionales y Emprendedores de Junín.

Una cuestión planteada

Dos Reis aseguró que el horario corrido es un tema siempre presente: “Lo hemos hablado, hay distintas posturas de parte del comercio. Hay gente contenta y otros que no. Depende del rubro”.

A su vez consideró que “debería haber un horario de invierno y uno de verano. Un horario corrido en pleno verano no iría, pero sí en invierno. Además, en verano, la tarde te invita al consumo”.



“Hay posiciones encontradas, pero la idea sería ver un horario intermedio. Yo creo que si hay dos horarios es beneficioso. Puede haber un acompañamiento”.

Para dos Reis, “el horario marca un poco al cliente. A este horario actual la gente se está acomodando, se ve movimiento y va tomando normalidad”, destacó, y agregó que uno de los beneficios del horario corrido es que “te da tiempo de volver a casa más temprano”.

Buena aceptación

Por su parte, Melo destacó que el cambio de horarios durante el aislamiento tuvo “muy buena aceptación por parte de los afiliados. El horario corrido permite manejar el horario mejor en la familia”.

Asimismo, señaló: “Venimos instalando el tema con la Municipalidad y Comercio e Industria. Desde el SEC manejamos la posibilidad de mantener el horario”.

El secretario gremial aseguró que “hay que incentivarlo y contagiarlo a los vecinos. Claro que la decisión no será nuestra pero defendemos la situación porque es más cómodo y más aprovechable el día”.

Sin dudas, aseguró, “habrá que lograr consensos pero abogamos porque se pueda continuar este horario. Trabajar y generar una costumbre para que el cliente se amigue con este horario que también puede significar ahorro para la parte empresaria, más seguridad, con la luz del día y reducir costo del traslado de los empleados”.

“Más calidad de vida”

El empresario Marcelo tapia, referente de Acipe, aseguró que el horario corrido favorece a la calidad de vida tanto de los empleados como de los propietarios.

“Hicimos una encuesta desde Acipe y alrededor del 92% está a favor de mantener el horario. Es altísima la adhesión”, destacó.

“En mi caso particular, me cambió la vida. Creo que favorece a los empleados, a tener más vida social, más calidad de vida”.

Tapia indicó: “nosotros desde Acipe no nos oponemos a quien piensa distinto pero sin dudas un horario corrido es lo mejor y la gente lo puede adoptar perfectamente”.