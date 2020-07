Comienzan a construir la autopista de Ruta 7 en la travesía urbana de Junín

Esta semana comenzó a gestarse una obra clave. Entre los kilómetros 258 y 265 de la Ruta Nacional 7, correspondiente a la travesía urbana de Junín, comenzaron a construir una nueva autopista, que tendrá cinco distribuidores de acceso a la ciudad para evitar los cruces con semáforos, prevenir accidentes y agilizar el tránsito.

Las tareas iniciaron en la intersección de las rutas 7 y 65, frente a la ex Argenlac, donde se elevará un distribuidor vehicular tipo “trompeta”.

En rigor, el trayecto completo va desde la intersección con Ruta 65 (Este) hasta el distribuidor que empalma con la Ruta Nacional 188. Con una distancia cercana a 8 kilómetros de longitud, los trabajos consisten en la refuncionalización de calzadas existentes, la construcción de colectoras e intercambiadores de tránsito tipo rulo, trompeta y diamante urbano.

El proyecto de las calzadas principales de la autopista contempla nuevos ingresos al casco urbano de Junín.

Se prevé un intercambiador (ya en ejecución) en el empalme con Ruta 65 Este (Km 258,39), que será elevado a dos niveles, de tipo “trompeta”, ya que la traza de la ruta provincial no continúa hacia el norte.

En el intercambiador con intersección a la avenida Circunvalación (km 258,67), las calles colectoras frentistas presentarán una particularidad en su duplicación en el sector NE a los efectos de completar las vinculaciones que demandan los accesos a la Terminal de Ómnibus ya implantada en ese sector.

Continuado el tramo, habrá un distribuidor en el acceso por avenida Benito de Miguel (Km 259,60). En este caso, la intersección se anteproyecta con la conformación de un diamante urbano elevando 700 metros las calzadas principales de la autopista con pendientes máximas de 3% y curvas verticales para 100 Km/h.

La estructura del puente se diseñará con dos luces de 20 m c/u a fin de dar un ancho de 3 carriles por sentido de circulación para la avenida y las veredas peatonales correspondientes a cada lado del cruce inferior.

Las cuatro ramas de conexión tanto para Circunvalación y Benito de Miguel reúnen características similares con carriles de frenado y aceleración para 100 Km/h en autopista y 50 Km/h en coincidencia de las narices, generando sobre las calles colectoras zonas de intercambio que se resuelven con un carril adicional.

Más adelante, se realizará una vinculación con acceso para el tránsito pesado, por avenida Ramón Hernández, (Km 260,26) donde no habrá un intercambiador vehicular.

En el empalme con Ruta 65 oeste (Km 261,18) nuevamente se elevarán 800 metros las calzadas principales de la Ruta 7, adicionando un tercer carril a estas donde habrá un distribuidor.

En la última parte se hará la readecuación y refuncionalización del distribuidor en Ruta N°188 (Km 265). Esta conexión permitirá reubicar la actual vinculación de la Planta de Distribución YPF con la calzada principal de la Ruta 7.