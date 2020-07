Otra persona no residente dio positivo de coronavirus en Junín y no peligra la Fase 5

Desde la Municipalidad de Junín informaron que ayer una persona no residente resultó positiva de coronavirus en nuestra ciudad.

Se trata de un hombre de 64 años, oriundo de la localidad de Henderson, que se encuentra internado y aislado en la Clínica Centro.

“Esta persona fue trasladada cumpliendo el protocolo correspondiente, y no tuvo contacto con ninguna persona de Junín, por lo tanto no hay personas aisladas, y tampoco afecta el pase a fase 5 de nuestra ciudad”, informaron.

De esta forma, al momento en la Ciudad hay dos casos confirmados no residentes. El restante es el de una mujer de 53 años de la localidad de Valentín Alsina, que se encuentra internada y aislada en La Pequeña Familia.



Sospechosos

Desde la Secretaría de Salud del municipio informaron que, además de los pacientes con coronavirus, ayer hubo nueve casos sospechosos en Junín, de los cuales cinco fueron descartados en el día, lo que da un total de 391 desde que se desató la pandemia.

Los cuatro restantes no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales, se lo interpreta como casos sospechosos de Covid-19. Uno de ellos es una persona oriunda de la localidad de Baradero.

Cabe destacar que los cinco casos con Covid-19 residentes en Junín ya se han recuperado. El sexto curado es una persona de la localidad de Alberti, que estuvo internada en el Hospital Interzonal.

Actualmente, siete personas se encuentran en aislamiento preventivo, ya que tienen el antecedente de viaje a países de riesgo, o contacto estrecho con infectados, y se encuentran sin síntomas. Un total de 605 ciudadanos ya cumplieron con esa condición.

En Alberti

Setenta vecinos de la ciudad de Alberti, en el centro de la provincia de Buenos Aires, debieron ser aislados luego de participar o haber tomado contacto con quienes participaron en un baby shower de un recién nacido cuyo padre presentó síntomas de fiebre, falta de olfato y gastroenteritis, por lo que debió ser hisopado por coronavirus.

Como ocurrió en Necochea, donde un baby shower "clandestino" generó un fuerte conflicto y derivó en decenas de casos positivos de Covid-19, otra vez esta nueva modalidad de reunión para celebrar la llegada de un bebé quedó en el eje de la polémica en el interior de la Provincia.

“En el transcurso de la tarde (del jueves) se presentó una situación en la ciudad que generó el aislamiento bastante importante de muchos vecinos, cerca de 70 personas aisladas, como consecuencia de un caso de observación que presentaba criterios de hisopado”, informó el intendente de Alberti, Germán Lago.

Lago indicó que se dio “un caso particular” porque “hay una situación de imprudencia, irresponsabilidad y se realizaron acciones que no estaban autorizadas por el Departamento Ejecutivo”.

El miércoles, la localidad de Alberti había comenzado con la Fase 5 que habilitaba las reuniones familiares los días domingos, la apertura de locales gastronómicos y la posibilidad de hacer deportes. “La Fase 5 implica una mayor responsabilidad y en este contexto está de manifiesto que no se actuó de esa manera”, mencionó el Intendente.

Según se informó, el padre del recién nacido fue el primero que presentó síntomas de fiebre, falta de olfato y gastroenteritis, por lo que se lo puso en aislamiento y se le realizó el hisopado de coronavirus.

Por su parte, tanto la madre como el bebé también presentaron fiebre, por lo que ambos fueron trasladados a una clínica privada de Junín también con síntomas. Al respecto, Lago confirmó en la tarde de ayer horas que todos los test dieron negativos.

Además, las cuatro enfermeras que intervinieron en el parto fueron aisladas, por decisión de los directivos del hospital, y se está a la espera de los resultados de los hisopados, según indicó el secretario de Salud de Alberti, Jorge Gaute.

